Зеленський призначив голову військової адміністрації Києва

Генерал добре себе показав на початку війни на Донбасі

Зеленський високо оцінив Жирнова. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський призначив генерала Миколу Жирнова головою воєнної адміністрації Києва. Він працюватиме спільно з мером столиці. Про це він заявив на брифінгу.

"Шановні кияни! Оборона столиці – насамперед. Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового, щоб гарантувати оборону міста: щоб блокувати ворогові підступи до столиці, щоб кияни мали усе необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жирнов Микола Миколайович", – сказав він.

Реклама

Зеленський зазначив, що Жирнов служив командувачем сил підтримки, на високому рівні організував інженерне забезпечення бойових дій ЗСУ у 2014-15 роках. Нині у РНБО держексперт служби військової безпеки.

"Віталій Кличко залишається мером Києва, він матиме свою сферу відповідальності. Тепер це буде спільна робота. Після війни повернемо все на свої місця у столиці", – наголосив глава держави.

Хто такий Микола Жирнов

Народився 2 травня 1966 року у м. Степанаван у Вірменії. У 1987 році закінчив Кам'янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище, пройшов шлях від командира взводу до командувача Силами підтримки ЗСУ.

З 2001 по 2002 рік у складі багатонаціональних сил ООН з підтримки миру виконував миротворчу місію у Південному Лівані.

Реклама

2009 року закінчив Національну академію оборони України (оперативно-стратегічний рівень).

27 листопада 2014 року за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Протистояння російському агресору