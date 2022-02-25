Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії України

Відповідний указ оприлюднено на сайті президента

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Лебедя командувачем Національної гвардії України. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 25 лютого, президент Володимир Зеленський призначив Юрія Лебедя командувачем Національної гвардії України.

Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

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"Призначити Лебедя Юрія Анатолійовича командувачем Національної гвардії України", – йдеться у документі.

Юрій Лебідь був заступником командувача Нацгвардії, він обійняв цю посаду в червні 2019 року. Навесні 2014 року Нацгвардія повідомляла, що його викрала "група невідомих". За кілька днів його звільнили. Тоді Лебідь обіймав посаду начальника управління східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії, який тимчасово виконував обов'язки, і перебував у званні полковника.



Нагадаємо, 28 січня президент Володимир Зеленський звільнив командувача Національної гвардії генерал-полковника Миколу Балана та призначив виконувачем обов'язків командувача Юрія Лебедя.

Перед тим командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв'язку зі стріляниною на заводі у Дніпрі, яку влаштував солдат Нацгвардії.

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