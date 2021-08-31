Зеленський у США і нарада Євросоюзу щодо Афганістану – анонси СЬОГОДНІ

Президент України розпочне офіційний візит до Вашингтона, а голови міністерств внутрішніх справ Європейського Союзу зберуться на нараду щодо ситуації в Афганістані