Зеленського просять розглянути дуже пікантну петицію

Відповідно до встановленого порядку, петицію має розглянути президент у відведений йому термін

Зеленський має дати відповідь на петицію / Фото: Колаж: Сьогодні

За 56 днів з моменту подання петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала необхідних 25 тисяч голосів.

Інформація про це з'явилася на сайті Офісу президента.

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"У цей час кожен день може бути останнім. Нехай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю і мати підтверджувальний офіційний документ. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар" – пише авторка петиції Анастасія Совненко.

Ситуація з ЛГБТ

Попри заклики Папи Римського Франциска узаконити одностатеві шлюби, католицька церква не буде благословляти одностатеві шлюбні союзи, оскільки вони є гріхом.

У Харкові відбулося "весілля" між двома дівчатами. На сходах Центрального палацу одружень Харкова дві дівчини у весільних сукнях обмінялися обручками, клятвами та кинули у натовп букет.

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Радник глави Офісу президента Олексій Арестович назвав представників ЛГБТ-спільноти "людьми з девіацією" чи з "відхиленнями" від нормальної поведінки. Через це спалахнув справжній скандал.

Олена Зеленська зі своєю командою випустили дуже добрий проєкт – Довідник безбар'єрності. Це своєрідний онлайн-гід з коректного спілкування. Так, фахівці описали, що правильно говорити: "гомосексуал" чи "гей". Використовувати слово "гомосексуаліст" неправильно з моральної точки зору.

Слово "блакитний" також є образливим. Представники ЛГБТ не асоціюють себе з цим кольором. До того ж у ЛГБТ-прапорі насправді 6 кольорів і блакитного в ньому немає.