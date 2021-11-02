Життя у "червоній зоні": які обмеження діють в українських містах

Цього тижня ще три області можуть перейти до "червоної зони" адаптивного карантину в Україні – Волинська, Харківська та Тернопільська області

В Україні посилюють карантинні обмеження / Фото: Колаж: Сьогодні

У 15 областях України та Києві запровадили обмеження "червоної зони". Минулої доби, 1 листопада, в Україні зафіксували 19 455 нових випадків COVID-19. А за останній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Сайт "Сьогодні" розповідає про карантинні обмеження в містах, які знаходяться в "червоній зоні".

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Жорсткий карантин у Києві

З 1 листопада столиця потрапила до "червоної зони". Тепер у громадські установи пускають лише з COVID-сертифікатом чи ПЛР-тестом. Масові заходи також можуть відвідувати тільки вакциновані або мають негативний ПЛР-тест.

Учні 1-11 класів столичних шкіл переходять на дистанційне навчання до покращення ситуації з коронавірусом. У той же час, дитячі садки будуть працювати, якщо всі працівники вакциновані проти COVID-19.

Громадський транспорт не закриватимуть. Але користуватися ним можна тільки з негативним тестом ПЛР або сертифікатом про вакцинацію.

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Боротьба з COVID-19 у Запоріжжі

З 1 листопада у Запоріжжі запровадили карантинні обмеження – їздити у громадському транспорті можна лише із сертифікатом вакцинації чи ПЛР-тестом.

За дотриманням нових правил у транспорті стежать патрульні. Вони перевіряють документи, а водії тепер лише стежать за кількістю вільних місць для сидіння.

Запорізькі поліцейські поки що не штрафують пасажирів без документів – просто виводять із транспорту. Коли люди дізнаються про суми штрафів за порушення – від 17 до 34 тисяч гривень, то переважно висловлюються на користь щеплень.

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"Червона зона" в Одесі

В Одесі кафе мають працювати тільки на виніс. Проте деякі заклади ігнорують правила. Не всі клієнти дотримуються маскового режиму і, як і раніше, заходять без масок у пекарні та міні-маркети.

Не дотримуються дистанції та масочного режиму клієнти в черзі, чекаючи на їжу "на виніс". А отримавши замовлення, клієнти сідають за столики, встановлені на вулиці.

Обмеження у Львові

З 30 жовтня 2021 року у Львові запровадили нові карантинні обмеження. Львів перейшов у "червону зону".

"Львів переходить у зовсім інший ритм життя. Припиняють роботу заклади культури, не буде масових заходів, тобто концертів, це все заборонено", – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

За словами мера, у магазинах першої необхідності та аптеках будуть встановлені температурні скринінги. Заклади громадського харчування зможуть продовжити роботу лише у випадку 100% вакцинації всіх співробітників.

Список обмежень:

Громадський транспорт може перевозити до 50% пасажирів від загальної місткості транспорту. Вакцинація для водіїв та контролерів обов'язкова;

пільговики, крім учасників бойових дій, можуть безкоштовно користуватись громадським транспортом з 11:00 до 16:00;

у торгових центрах та ринках доступ до непродовольчих магазинів та товарів дозволено виключно для вакцинованих відвідувачів;

заклади та компанії сервісних послуг продовжують роботу лише у разі 100% вакцинації працівників та за умови із заповненістю приміщень до 50%;

заклади спорту продовжують працювати лише у разі індивідуальних занять, а також за повної вакцинації працівників та відвідувачів;

заклади, які продають товари першої необхідності, працюватимуть за умови дотримання не більше ніж 50% заповненості торгової площі.

Карантин у Дніпрі

У Дніпрі діють такі обмеження:

забороняється приймати відвідувачів до закладів громадського харчування. Адресна доставка, їжа на виніс та робота закладів в аеропортах – дозволено;

забороняється пускати відвідувачів до магазинів та ТРЦ, крім тих закладів, де не менше 60% товару – це продукти, паливо, ліки, вироби медичного призначення, засоби гігієни, побутова хімія, засоби зв'язку, друковані ЗМІ, ветеринарні препарати, корми, насіння та добрива. У такому разі можна не обмежувати доступ і до інших товарів в асортименті.

забороняється пускати відвідувачів до розважальних центрів;

до установ, де надають телекомунікаційні послуги, пускати можна за попереднім записом;

заборонено пускати відвідувачів до закладів культури, проводити культурні масові заходи. Можливі лише автоконцерти, автокінотеатри, робота історико-культурних заповідників, відеозйомки без сторонніх людей;

заборонено працювати спортзалам, фітнес-центрам, басейнам. Це не стосується тренувань збірних команд України;

заборонено проводити масові заходи, окрім офіційних спортивних;

заборонено роботу ринків, крім продовольчих;

заборонено роботу установ, які надають послуги з розміщення.

Ці обмеження можуть не застосовуватися, якщо у всіх учасників (відвідувачів), старших за 18 років, і в організаторів є:

негативний результат ПЛР та експрес-тесту, зроблений не пізніше 72 годин до заходу (входу);

документ про проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу;

документ про одужання від коронавірусу, який підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі у додатку "Дія".

Також діють такі обмеження:

заборонено ходити без масок або респіраторів на території закладів охорони здоров'я та освіти, у підземних переходах, на зупинках, на інших територіях, де дистанція між людьми не перевищує 1 метр;

заборонено роботу закладів освіти, крім дитячих садків, спецустанов та 1-4 класів шкіл. Також можуть працювати ті установи, де 100% персоналу пройшли повний курс вакцинації, мають актуальний результат ПЛР-тесту або документ, що підтверджує одужання від COVID-19;

заборонено проводити планову госпіталізацію, крім випадків: ускладнення вагітності та пологів, медична допомога вагітним, породіллям та новонародженим, надання допомоги пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями, надання паліативної медичної допомоги, інші невідкладні та термінові випадки;

у громадському транспорті можна їздити лише на "сидячих" місцях та в масці чи респіраторі.

Карантин у Херсоні

Ситуація із СOVID-19 у місті серйозна – лікарні, які визначені опорними для боротьби з коронавірусною хворобою, заповнені більш ніж на 95%.

Сьогодні людей госпіталізують уже до лікарень, які знаходяться поряд із Херсоном – до Білозерської районної лікарні, зокрема. Щодо кисню, то питання з його постачанням вирішено – відкрили склад кисню, зазначив в.о. заступника міського голови.

У міській раді зазначають, що перевезення пасажирів здійснюється лише на сидячих місцях та за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів.

Спалах коронавірусу в Донецьку

Захворюваність на Донеччині досить висока, регіон зараз перебуває в "червоній зоні" епідеміологічної небезпеки, тому збільшено кількість лікарень, які приймають хворих із COVID-19. Так, під час другої хвилі в області працювало 17 профільних лікарень, визначених для госпіталізації коронавірусних пацієнтів, а зараз – 34. У цих медзакладах 93% ліжок забезпечені сьогодні киснем.

За словами голови ОДА, у лікарнях на стаціонарному лікуванні зараз перебувають 3 444 особи, з них на кисневій підтримці – 2 573. Загалом в області на сьогоднішній день розгорнуто 3 873 ководні ліжка, з них забезпечено киснем – 3 450. Заповненість ліжок у 8 становить 88,93%.

"Червона зона" у Сумах

З 23 жовтня встановлено "червоний рівень" епідемічної небезпеки розповсюдження COVID-19 на території Сумщини.

Епідеміологічна ситуація у Сумах залишається напруженою – загальна кількість первинних хворих протягом останнього тижня дещо зменшилась, проте на 18% збільшилась кількість активних хворих.

З тим, щоб швидше подолати COVID-19 та перервати ланцюг захворювання серед городян, глава товариства наголосив на продовженні контролю за дотриманням протиепідемічних вимог та активному проведенні кампанії з вакцинації мешканців міста.

Суворі обмеження у Миколаєві

Міська комісія ТЕБ та НС фактично продублювала рекомендації Кабінету міністрів щодо обмежень у "червоній зоні".

"У двох словах – закривається практично все, до чого ми знову ж таки звикли, це і місця відпочинку, місця, де ми могли зробити закупівлі необов'язкового характеру, місця, де ми могли покращити своє здоров'я", – заявив перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков.

Чернігів у "червоній зоні"

Обмеження діють у транспорті, міжобласних перевезеннях, у роботі у закладах громадського харчування, освіти, культури, медицини. Але вони не будуть застосовуватись, якщо всі учасники процесу будуть вакциновані та можуть це підтвердити

З 30 жовтня лише 55 із 426 шкіл області можуть працювати очно. 100% працівників цих закладів мають зелений COVID-сертифікат, тому можуть працювати у "червоній зоні". Всі інші школи працюватимуть дистанційно – поки що показники вакцинації в кожній із установ не досягнуть необхідного 100% рівня.

Посилення карантину у Хмельницькому

Працівники продовольчих та непродовольчих ринків, кафе та ресторанів, перукарень, готелів, хостелів, кінотеатрів повинні мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений протягом 72 годин, або COVID-щеплення принаймні однією дозою. Це стосується й відвідувачів.

У Хмельницькому після посилення карантину з'явилися черги у пунктах вакцинації.

Луганськ під час пандемії

Луганськ перевели до "червоної зони" карантину.

Зокрема, забороняється:

робота громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.

Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновано.

Житомир на карантині

Обмеження торкнулися роботи продовольчих та непродовольчих ринків. Йдеться не лише про дотримання соціальної дистанції, заповненості торгової площі не більше ніж 50%.

Список обмежень:

працівники установ повинні мати сертифікат про вакцинацію — повну або одну дозу, або наявність негативного ПЛР-тесту, який діятиме лише 72 години. Відвідувачам дозволено перебувати там у захисних масках чи респіраторах;

такі ж вимоги поширюються на роботу закладів комунального харчування. Вони мають право працювати за заповненості на 50%.

торгові центри, заклади торгівлі, перукарні та салони краси, готелі та хостели також можуть працювати, якщо їх персонал матиме відповідні документи.

"Червона зона" у Рівному

Міська рада Рівного відмовилася запроваджувати обмеження на громадський транспорт для невакцинованих громадян.

За результатами засідання міська комісія вирішила не посилювати обмеження. Мер міста Олександр Третяк пояснив, що запровадження таких правил спричинить колапс у Рівному.

"Ця заборона може спричинити у місті повний колапс. Тому поки жителі Рівного пересуватимуться у міському транспорті без COVID-сертифікатів. Ми маємо забезпечити повну життєдіяльність міста, функціонування всіх служб", – Заявив градоначальник.

Івано-Франківськ також посилив карантин

З 30 жовтня Івано-Франківськ у "червоній зоні" карантину.

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