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СЬОГОДНІ Новини України

Жахлива ДТП у Кривому Розі та нова вакцина проти COVID-штаму "Омікрон" — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
2 грудня, 06:00
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У Кривому Розі автомобіль збив матір із дитиною, а Moderna працює над новою вакциною проти штаму "Омікрон"
Смертельне ДТП сталося у Кривому Розі, а для боротьби зі штамом коронавірусу "Омікрон" створюють новий препарат/Колаж: Сьогодні
Смертельне ДТП сталося у Кривому Розі, а для боротьби зі штамом коронавірусу "Омікрон" створюють новий препарат/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Отримав 50% опіків: на Львівщині чоловік раптово спалахнув, коли малював картину

На Львівщині 30-річний художник, малюючи картину, отримав 50% опіків тіла. Чоловіка терміново госпіталізували. Поруч із ним загорівся бензин, а вогонь перекинувся на нього.

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Поруч з чоловіком загорівся бензин та перекинувся на нього/Колаж: Сьогодні
Поруч з чоловіком загорівся бензин та перекинувся на нього/Колаж: Сьогодні

Кинуло під фуру: у Кривому Розі водій збив матір з дитиною і залишив її помирати

У Кривому Розі сталося смертельне ДТП. Вантажівка збила маму з дитиною на пішохідному переході. 33-річна жінка померла ще до приїзду швидкої допомоги, а п'ятирічного хлопчика госпіталізували.

Водій автомобіля намагався втекти після аварії, але не вийшло/Колаж: Сьогодні
Водій автомобіля намагався втекти після аварії, але не вийшло/Колаж: Сьогодні

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Цирк для Зеленського: Шабунін заявив, що президента в Офісі "тримають за ідіота"

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін звинуватив заступника керівника Офісу президента Олега Татарова в організації проплаченого мітингу, який має на меті натиснути на Володимира Зеленського у питанні призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Аргументує свій висновок Шабунін тим, що в офісі президента добре знають, як гостро Зеленський реагує на будь-які спроби тиску. Тому план полягає в тому, щоб викликати саме таку гостру реакцію президента.

Цю акцію назвали "проплаченою" / Колаж "Сьогодні"
Цю акцію назвали "проплаченою" / Колаж "Сьогодні"

Компанія Moderna розробляє вакцину проти нового штаму коронавірусу "Омікрон"

Американська біотехнологічна компанія Moderna почала розробку вакцини проти нового штаму коронавірусу "Омікрон". Вже у березні 2022 року планує подати заявку на дозвіл препарату в США.

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Уже в березні 2022 року компанія планує подати заявку на дозвіл вакцини в США/Колаж: Сьогодні
Уже в березні 2022 року компанія планує подати заявку на дозвіл вакцини в США/Колаж: Сьогодні

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