ЗВТ зі Сполученими Штатами і спалах смертельного вірусу в Індії – головні новини за ніч

Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі, а в одному з індійських штатів швидко поширюється небезпечний вірус ніпах

Україна хоче ЗВТ із США, а в Індії спалах вірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

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ЗВТ зі Сполученими Штатами

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Під час візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон українська сторона запропонувала Сполученим Штатам створити зону вільної торгівлі, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він вважає, що це зміцнить економіку України.

Смертельний вірус у Індії

В Індії щонайменше у 11 людей виявили симптоми смертельно небезпечного вірусу ніпах у штаті Керала. Напередодні повідомлялося про двох заражених і смерть від цього вірусу 12-річної дитини.

В Індії виник спалах вірусу ніпах / Фото: Колаж: Сьогодні

Загибель шахтарів у "ЛНР"

У Луганській області на шахті "Червоний партизан" в Червонопартизанську (тимчасово окупована територія України) імовірно загинули дев'ять гірників, але офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

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Офіційної інформації про трагедію поки немає / Колаж "Сегодня"

Звільнення в Кабміні

Верховна Рада може розглянути питання про кадрові ротації (звільнення) в Кабінеті міністрів України наприкінці вересня 2021 року, розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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