ЗСТ с Соединенными Штатами и вспышка смертельного вируса в Индии – главные новости за ночь

Украина предложила США создать зону свободной торговли, а в одном из индийских штатов быстро распространяется опасный вирус нипах

Украина хочет ЗСТ с США, а в Индии вспышка вируса / Фото: Коллаж: Сегодня

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ЗСТ с Соединенными Штатами

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В ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон украинская сторона предложила Соединенным Штатам создать создать зону свободной торговли, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он считает, что это укрепит экономику Украины.

Смертельный вирус в Индии

В Индии по меньшей мере у 11 человек выявили симптомы смертельно опасного вируса нипах в штате Керала. Накануне сообщалось о двух зараженных и смерти от этого вируса 12-летнего ребенка.

В Индии возникла вспышка вируса нипах / Фото: Коллаж: Сегодня

Гибель шахтеров в "ЛНР"

В Луганской области на шахте "Красный партизан" в Червонопартизанске (временно оккупированная территория Украины) предположительно погибли девять горняков, но официального подтверждения этой информации пока нет.

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Официальной информации о трагедии пока нет / Коллаж "Сегодня"

Увольнения в Кабмине

Верховная Рада может рассмотреть вопросы о кадровых ротациях (увольнениях) в Кабинете министров Украины в конце сентября 2021 года, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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