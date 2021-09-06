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В "ЛНР" из-за аварии на шахте погибли горняки – СМИ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
6 сентября, 23:13
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Официальной информации пока нет. О гибели девяти горняков сообщили сепаратисты
Официальной информации о трагедии пока нет / Коллаж "Сегодня"
Официальной информации о трагедии пока нет / Коллаж "Сегодня"

На шахте "Красный партизан" в Червонопартизанске (временно оккупированная территория Украины) предположительно погибли девять горняков.

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Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информационные каналы непризнанной так называемой "Луганской народной республики".

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Что известно

По имеющейся информации, оборвался канат транспортной клети, в которой находились шахтеры. Девять человек, по предварительным данным, погибли. Всего в момент обрыва каната в клети находились 25 человек. На месте трагедии работают спасательные службы.

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К сожалению, аварии на украинских шахтах происходят.

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