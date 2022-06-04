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100 дней войны: что сделано Фондом Бориса Колесникова за это время

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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4 июня, 16:31
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Благотворители поддерживают население и громады с начала войны. Фонд Рината Ахметова, один из самых масштабных гуманитарных проектов, передает продукты, медикаменты и оказывает психологическую помощь. Заботой фонда охвачено более 1,1 миллиона украинцев
Фонд Бориса Колесникова помогает громадам Донецкой области и детским центрам
Фонд Бориса Колесникова помогает громадам Донецкой области и детским центрам / Фото: Коллаж: Сегодня

Прошел уже сотый день полномасштабной войны. И каждый украинец ежедневно маленькими шагами и упорным трудом приближает большую победу.

Фонд Бориса Колесникова продолжает держать гуманитарный фронт, и в период 16 мая – 3 июня благотворителям удалось:

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  • Поздравить с Днем защиты детей – воспитанников детских домов, эвакуированных из восточных и южных областей в Закарпатье. Фонд передал малышам 1 100 сладких наборов ТМ "Конти". Еще 1000 наборов с печеньем и конфетами получили к празднику дети Ильиновской общины Донецкой области.
  • Поблагодарить работников коммунальных служб и госпредприятий за ежедневное обеспечение жизнедеятельности Константиновки и Дружковки и предоставить 1200 продуктовых наборов.
  • Отправить около 5 000 наборов мясо-колбасной продукции "АПК-ИНВЕСТ" руководителям тех территориальных громад, которые больше всего страдают от вооруженной агрессии России.
  • Доставить в Донецкую область из-за границы около 60 000 килограммов гуманитарной помощи. Продукты питания, предметы гигиены и медикаменты получили наиболее уязвимые слои населения: от многодетных семей до людей с инвалидностью.
  • Купить строительные материалы стоимостью 500 000 гривен для восстановления инфраструктуры в Бахмуте.

В целом, с начала полномасштабной войны Фонд Бориса Колесникова раздал малообеспеченным жителям 370 000 килограммов гуманитарной помощи, а также эвакуировал из Донецкого региона около 3 000 человек.

Фонд Бориса Колесникова доставил в Донецкую область медикаменты для наиболее социально уязвимых жителей.

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Продуктовые наборы от Фонда получили работники коммунальных служб Константиновки и Дружковки.

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Фонд Бориса Колесникова доставил продукты первой необходимости жителям области, которые во время войны наиболее нуждаются в помощи и поддержке.

Благотворительная поддержка украинцев

Напомним, с начала войны предприятия SCM и Фонд Рината Ахметова поддерживают украинцев и ВСУ. Бизнесмен Ринат Ахметов в первые дни войны публично заявил о своей позиции в отношении преступной войны России против Украины и пообещал сделать все возможное, чтобы Украина скорее победила.

С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1,1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

С начала полномасштабной войны Фонд передал жителям Украины более 600 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 187 тысяч продуктовых наборов. Фонд оказывает и психологическую поддержку вынужденным переселенцам из регионов боевых действий: работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для эвакуированных из Мариуполя и Волновахи, а также точки во Львове и Ужгороде. С 24 февраля 2022 года психологическая помощь оказана более 1480 человек.

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Средства ПВО 95
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