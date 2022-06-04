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100 днів війни: що зроблено Фондом Бориса Колеснікова за цей час

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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4 червня, 16:31
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Благодійники підтримують населення та громади від початку війни. Фонд Ріната Ахметова, один із наймасштабніших гуманітарних проєктів, передає продукти, медикаменти та надає психологічну допомогу. Турботою фонду охоплено понад 1,1 мільйона українців
Фонд Бориса Колесникова допомагає громадам Донецької області та дитячим центрам
Фонд Бориса Колесникова допомагає громадам Донецької області та дитячим центрам / Фото: Колаж: Сьогодні

Минув вже сотий день повномасштабної війни. І кожен українець щоденно маленькими кроками та наполегливою працею наближає велику перемогу.

Фонд Бориса Колеснікова продовжує тримати гуманітарний фронт, і в період 16 травня − 3 червня благодійникам вдалося:

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  • Привітати із Днем захисту дітей вихованців дитячих будинків, яких було евакуйовано зі східних та південних областей до Закарпаття. Фонд передав малечі 1 100 солодких наборів ТМ "Конті". Ще 1 000 наборів із печивом та цукерками отримали до свята діти Іллінівської громади на Донеччині.
  • Подякувати працівникам комунальних служб та держпідприємств за щоденне забезпечення життєдіяльності Костянтинівки і Дружківки та надати 1 200 продуктових наборів.
  • Відправити близько 5 000 наборів м'ясо-ковбасної продукції "АПК-ІНВЕСТ" очільникам тих територіальних громад, які найбільше потерпають від збройної агресії Росії.
  • Доправити до Донецької області з-за кордону близько 60 000 кілограмів гуманітарної допомоги. Продукти харчування, предмети гігієни та медикаменти отримали найбільш вразливі верстви населення: від багатодітних сімей до людей з інвалідністю.
  • Придбати будівельні матеріали вартістю 500 000 гривень для відновлення інфраструктури в Бахмуті.

Загалом від початку повномасштабної війни Фонд Бориса Колеснікова роздав малозабезпеченим жителям 370 000 кілограмів гуманітарної допомоги, а також евакуював з Донецького регіону близько 3 000 осіб.

Фонд Бориса Колесникова доправив до Донецької області медикаменти для найбільш соціально вразливих мешканців.

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Продуктові набори від Фонду отримали працівникам комунальних служб Костянтинівки та Дружківки.

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Фонд Бориса Колеснікова доставив найнеобхідніші продукти жителям області, які під час війни найбільше потребують допомоги та підтримки.

Благодійна підтримка українців

Нагадаємо, з початку війни підприємства SCM та фонд Ріната Ахметова підтримують українців та ЗСУ. Бізнесмен Рінат Ахметов у перші дні війни публічно заявив про свою позицію щодо злочинної війни Росії проти України і пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна швидше перемогла.

З 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 млн українців. Понад 1,1 млн із них було охоплено допомогою Фонду, решта – бізнесами SCM.

З початку повномасштабної війни Фонд передав мешканцям України понад 600 тисяч одиниць медикаментів, понад 60 тисяч гемоконтейнерів та понад 187 тисяч продуктових наборів. Фонд надає і психологічну підтримку вимушеним переселенцям із регіонів бойових дій: працюють точки екстреної психологічної допомоги у Запоріжжі для тих, хто евакуювався з Маріуполя та Волновахи, а також точки у Львові та Ужгороді. З 24 лютого 2022 року психологічну допомогу надано понад 1 480 осіб.

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