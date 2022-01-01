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2-летний ребенок в больнице. В Днепре пьяный водитель устроил массовое ДТП с пострадавшими (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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1 января, 21:44
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В результате аварии в больницы попали два человека
В Днепре произошло массовое ДТП.
В Днепре произошло массовое ДТП. / Фото: Коллаж: Сегодня

На улице Запорожское шоссе Шевченковского района Днепра произошла авария. Водитель, который по словам очевидцев был пьян, на скорости спровоцировал массовое ДТП. В результате пострадала женщина с 2-летним сыном.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и местный Telegram-канал "Днепр Оперативный".

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Подробности ДТП

На место происшествия выезжали спасатели. По их информации, ДТП произошло с участием трех легковых автомобилей, а именно: Volkswagen Golf, Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan.

Так, водитель автомобиля Volkswagen Polo столкнулся с автомобилями Volkswagen Golf и Volkswagen Tiguan. В результате столкновения транспортное средство Volkswagen Golf перевернулось на крышу, в которой находились женщина, 1987 года рождения, и ребенок, мальчик, 2020 года рождения. До прибытия спасательных подразделений женщину и ребенка спасли свидетели происшествия.

Что с пострадавшими

Сотрудники Службы спасения "101" перенесли пострадавших в автомобили экстренной медицинской помощи. Также отключили клеммы от аккумуляторной батареи из двух автомобилей и смыли разлитые горюче-смазочные материалы с проезжей части дороги.

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Пострадавшая пассажирка с предварительным диагнозом "перелом ноги" госпитализирована в областную клиническую больницу имени И. И. Мечникова.

Мальчик с предварительным диагнозом "травма головы" госпитализирован в Днепровскую областную детскую больницу. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

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Фото: ГСЧС


Водитель, причинивший ДТП

Водитель был пьян

По данным Telegram-канала "Днепр Оперативный", драгер показал 2.17 промилле содержания алкоголя в крови.

Раньше мы писали:

  • Обвинительный акт по поводу 16-летнего водителя Николая Харьковского, спровоцировавшего смертельное ДТП, направили в суд.
  • Под Вышгородом Киевской области в ночь на 31 декабря 14-летний мальчик решил покататься на авто родителей и попал в ДТП. Подростка госпитализировали.

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