2-річна дитина в лікарні. В Дніпрі п'яний водій влаштував масову ДТП з постраждалими (фото)

В результаті аварії в лікарні потрапили дві людини

В Дніпрі сталася масова ДТП. / Фото: Колаж: Сьогодні

На вулиці Запорізьке шосе Шевченківського району міста Дніпро сталася аварія. Водій, який за словами очевидців був п'яний, на швидкості спровакував масову ДТП. В результаті постраждали жінка з 2-річним сином.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС та місцевий Telegram-канал "Днепр Оперативный".

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Подробиці ДТП

На місце події виїжджали рятувальники. За їхньою інформацією, ДТП сталася за участю трьох легкових автомобілів, а саме: Volkswagen Golf, Volkswagen Polo та Volkswagen Tiguan.

Так, водій автомобіля Volkswagen Polo здійснив зіткнення з автомобілями Volkswagen Golf та Volkswagen Tiguan. Внаслідок зіткнення транспортний засіб Volkswagen Golf перекинувся на дах, в якому перебували жінка, 1987 року народження, та дитина, хлопчик, 2020 року народження. До прибуття рятувальних підрозділів жінку та дитину врятували свідки події.

Що з постраждалими

Співробітники Служби порятунку "101" перенесли постраждалих до автомобілів екстреної медичної допомоги. Також від’єднали клеми від акумуляторної батареї з двох автомобілів та змили розлиті паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги.

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Постраждалу пасажирку з попереднім діагнозом "перелом ноги" госпіталізовано до обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова. Хлопчика з попереднім діагнозом "травма голови" госпіталізовано до Дніпровської обласної дитячої лікарні. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують співробітники поліції.

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Фото: ДСНС



Водій, який спричинив ДТП

Водій був п'яний

За даними Telegram-каналу "Днепр Оперативный", драгер показав 2.17 проміле вмісту алкоголю в крові.

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