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80-летнюю мать замдиректора в МВФ от Украины жестоко избили лопатой

5 июля 2021 11:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Злоумышленник напал на женщину во дворе дачи, он украл золотую цепочку с шеи и убежал

На мать Владислава Рашкована напали. Коллаж: "Сегодня"

На мать Владислава Рашкована напали. Коллаж: "Сегодня"

В Одесской области напали на 80-летнюю мать заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована – ее избили лопатой.

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Об этом сообщил Рашкован в Facebook.

"Сначала со спины ударил лопатой по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу... Затем украл золотую цепочку с шеи и убежал", – рассказал Рашкован.

По его словам, соседи вызвали скорую и полицию – преступника уже поймали.

"Маму осмотрели в больнице, сделали все тесты. Она приходит в себя... Хотя соседи говорят, что ситуация не очень простая", – написал Рашкован.

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Недавно мы писали о том, что в Москве избили белорусского комика-стендапера азербайджанского происхождения Идрака Мирзализаде – его шутка в программе сильно задела россиян, и они ему отомстили. Сам пострадавший уверяет, что не хотел никого обидеть, но после этого ему поступили тысячи угроз.

В передаче "Разгоны" Идрак описывает, как бывает сложно снять квартиру человеку южного происхождения в Москве:

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Киеве избили парня из-за крашеных волос и розовой одежды.

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