80-річну матір замдиректора в МВФ від України жорстоко побили лопатою

Зловмисник напав на жінку у дворі дачі, він вкрав золотий ланцюжок з шиї і втік

В Одеській області напали на 80-річну матір заступника виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована – її побили лопатою.

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Про це повідомив Рашкован в Facebook.

"Спочатку зі спини вдарив лопатою по голові. Потім, коли вона впала, бив її на землі лопатою, потім ногами по обличчю ... потім вкрав золотий ланцюжок з шиї і втік..." - розповів Рашкован.

За його словами, сусіди викликали "швидку" і поліцію – злочинця вже спіймали.

"Маму оглянули в лікарні, зробили всі тести. Вона приходить до тями... Хоча сусіди кажуть, що ситуація не дуже проста", – написав Рашкован.

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Нещодавно ми писали про те, що в Москві побили білоруського коміка-стендапера азербайджанського походження Ідрака Мірзалізаде – його жарт у програмі сильно зачепив росіян, і вони йому помстилися. Сам потерпілий запевняє, що не хотів нікого образити, але після цього йому надійшли тисячі погроз.

У передачі "Розгони" Ідрак описує, як буває складно зняти квартиру людині південного походження в Москві:

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно в Києві побили хлопця через фарбоване волосся і рожевий одяг.