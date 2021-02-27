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Акции в поддержку Стерненко: Геращенко пообещал не допустить провокаций на Банковой

27 февраля, 00:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Полиция сделает все, чтобы не было никаких провокаций

В субботу, 27 февраля, на акциях в поддержку активиста Сергея Стерненко возле Офиса президента не будет "кордонов" полиции.

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Об этом в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Завтра полиция сделает все, чтобы не было никаких провокаций. Принято решение, что не будет никаких "кордонов" и митингующие могут свободно, мирно, без оружия митинговать на улице Банковой", – заявил Геращенко.

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Также он попросил организаторов акции призвать тех, кто будет митинговать, не проявлять никакого насилия.

Напомним, после вынесения приговора активисту под стены суда подтянулись соратники Стерненко – они блокировали выходы из суда, чтобы не дать увезти его в СИЗО, жгли шины и применили взрывпакеты, произошли столкновения с правоохранителями.

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акции полиция Антон Геращенко Офис президента
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