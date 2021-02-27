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Акції на підтримку Стерненко: Геращенко пообіцяв не допустити провокацій на Банковій

27 лютого, 00:38

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Поліція зробить все, щоб не було ніяких провокацій

У суботу, 27 лютого, на акціях на підтримку активіста Сергія Стерненко біля Офісу президента не буде "кордонів" поліції.

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Про це в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Завтра поліція зробить все, щоб не було ніяких провокацій. Ухвалено рішення, що не буде ніяких "кордонів" і мітингувальники можуть вільно, мирно, без зброї мітингувати на вулиці Банковій", – заявив Геращенко.

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Також він попросив організаторів акції закликати тих, хто буде мітингувати, не проявляти ніякого насильства.

Нагадаємо, після винесення вироку активісту під стіни суду підтяглися соратники Стерненко – вони блокували виходи з суду, щоб не дати відвезти його в СІЗО, палили шини і застосували вибухові пакети, відбулися зіткнення з правоохоронцями.

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акції поліція Антон Геращенко Офіс президента
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