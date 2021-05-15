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Активисты заставили известный бренд подписывать шампуни на украинском языке (фото)

15 мая, 16:46

Виктория Барановская Виктория Барановская

Они в течение восьми месяцев писали письма в компанию и наконец их услышали – надписи на шампуни Head & Shoulders начали писать на украинском языке

Известный бренд шампуней Head & Shoulders отныне подписывает шампуни на украинском языке не только мелким шрифтом сзади, а и на лицевой стороне.

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Об этом написал в Facebook активист по защите украинского языка Святослав Литинский

"Мне написала Настя Чайковская. Привет, как я могу помочь с укр языком? Я посоветовал начать с написания писем импортерам, в том числе Head & Shoulders. Настя активно включилась в работу – прислала десятки писем", – написал он.

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Прошло восемь месяцев и активисты получили первые результаты – шампуни с украинскими надписями от компании Head & Shoulders.

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"Очень приятно, когда твоя деятельность почти мгновенно дает результат. Очевидно, что не только Настины действия вызвала этот результат, но и ее действия тоже. Потому что вместе мы сильны! Но не следует разочаровываться, если такой результат будет получен не сразу, а через 2 5 10 лет", – убежден активист.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе начался скандал из-за дизайна ресторана "Реберня". На стенах изобразили проткнутый гвоздем украинский язык и императрицу Екатерину, которая собирает чемоданы в Ростов.

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