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  1. Последние новости Украины

Стефаник в Мариинском и встреча G7 в Лондоне – анонсы СЕГОДНЯ

4 мая, 07:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 4 мая в Украине и за рубежом в одном месте

Украина во вторник, 4 мая, продолжает отдыхать, но брифинг Минобороны состоится по плану, а в Лондоне продолжится встреча "Большой семерки".

Украина

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12:30 – брифинг представителя Министерства обороны Украины об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил в пресс-центр Минобороны.

20:00 – театральный перформанс "Лучшее из моего сердца" по новеллам и письмам Василия Стефаника к 150-летию писателя, организованный Минкультуры и Госагентством по вопросам искусств и художественного образования (сцена летнего театра "Ракушка" в Мариинском парке).

За рубежом

Великобритания

В тренде
Стефаник в Мариинском и встреча G7 в Лондоне – анонсы СЕГОДНЯ
  • В Лондоне продолжится встреча глав министерств иностранных дел стран "Большой семерки" (G7).

США

  • Министерство торговли США опубликует внешнеторговый баланс за март.
  • Министерство торговли США опубликует данные об объеме заказов промышленных предприятий в марте.
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Виртуально

  • Продолжение ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития.

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