Стефаник в Мариинском и встреча G7 в Лондоне – анонсы СЕГОДНЯ

Украина во вторник, 4 мая, продолжает отдыхать, но брифинг Минобороны состоится по плану, а в Лондоне продолжится встреча "Большой семерки".
Украина
12:30 – брифинг представителя Министерства обороны Украины об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил в пресс-центр Минобороны.
20:00 – театральный перформанс "Лучшее из моего сердца" по новеллам и письмам Василия Стефаника к 150-летию писателя, организованный Минкультуры и Госагентством по вопросам искусств и художественного образования (сцена летнего театра "Ракушка" в Мариинском парке).
За рубежом
Великобритания
- В Лондоне продолжится встреча глав министерств иностранных дел стран "Большой семерки" (G7).
США
- Министерство торговли США опубликует внешнеторговый баланс за март.
- Министерство торговли США опубликует данные об объеме заказов промышленных предприятий в марте.
Виртуально
- Продолжение ежегодного заседания совета управляющих Азиатского банка развития.