Новая партия Pfizer в Киеве и заседание Гаагского суда по МН17 – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 26 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В среду в Киев прибудет первая партия вакцины производства Pfizer-BioNTech, закупленная за средства госбюджета, а в Нидерландах на военной базе состоится заседание Гаагского суда по сбитому на Донбассе MH17.

Украина

10:10 – завершение форума "Украина 30. Земля" . Трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Telegram, YouTube.

– завершение форума . Трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Telegram, YouTube. Визит в Украину генсека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельги Шмид по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

18:00 – совместная пресс-конференция Хельги Шмид и Дмитрия Кулебы в онлайн-режиме. Прямая трансляция будет на странице МИД в Facebook.

– совместная пресс-конференция Хельги Шмид и Дмитрия Кулебы в онлайн-режиме. Прямая трансляция будет на странице МИД в Facebook. 11:00 – комитетские слушания на тему "Качество учебников и учебных пособий для Новой украинской школы" в Верховной Раде (ул. Грушевского, 18/2, к. № 12).

– комитетские слушания на тему "Качество учебников и учебных пособий для Новой украинской школы" в Верховной Раде (ул. Грушевского, 18/2, к. № 12). Заседание Кабинета министров Украины.

09:00 – прибытие первой партии вакцины производства Pfizer-BioNTech, закупленной за средства госбюджета (Международный аэропорт "Киев" имени И. Сикорского (Жуляны), терминал В).

– прибытие первой партии вакцины производства Pfizer-BioNTech, закупленной за средства госбюджета (Международный аэропорт "Киев" имени И. Сикорского (Жуляны), терминал В). 11:00 – второй день работы первого климатического диалога "Украина-Казахстан": детали.

– второй день работы первого климатического диалога "Украина-Казахстан": детали. 12:40 – пресс-брифинг в рамках диалога "Украина-Казахстан".

– пресс-брифинг в рамках диалога "Украина-Казахстан". 16:00 – пресс-брифинг на тему "Презентация чат-бота "ЧЕСТНО о законах" в УКМЦ (ул. Крещатик, 2).

– пресс-брифинг на тему "Презентация чат-бота "ЧЕСТНО о законах" в УКМЦ (ул. Крещатик, 2). 17:00 – открытая тренировка Национальной сборной Украины по боксу накануне выступления команды на Олимпийском лицензионном турнире (Олимпийский спортивный центр "Конча-Заспа", Столичное шоссе, 19).

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Суды

8:30 – заседание по делу о силовом разгоне в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года с допросом потерпевших в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).

– заседание по делу о силовом разгоне в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года с допросом потерпевших в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а). 9.30 – рассмотрение дела бывшего судьи КСУ Александра Тупицкого о нарушении требований финансового контроля в Голосеевском районном суде Киева.

– рассмотрение дела бывшего судьи КСУ Александра Тупицкого о нарушении требований финансового контроля в Голосеевском районном суде Киева. 10:30 – рассмотрение дела Александра Тупицкого о нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Голосеевском районном суде Киева.

– рассмотрение дела Александра Тупицкого о нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Голосеевском районном суде Киева. 10:00 – Второй сенат Конституционного суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит дело о соответствии Конституции Украины статьи 485 Таможенного кодекса Украины от 13 марта 2012 года № 4495-VI. Трансляция состоится на сайте Конституционного суда Украины.

– Второй сенат Конституционного суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит дело о соответствии Конституции Украины статьи 485 Таможенного кодекса Украины от 13 марта 2012 года № 4495-VI. Трансляция состоится на сайте Конституционного суда Украины. 10:00 – заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а, каб. 504).

– заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а, каб. 504). 10:00 – заседание Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а).

– заседание Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а). 11:00 – заседание в деле о расстреле на ул. Институтской 20 февраля 2014 года в Святошинском райсуде Киева (ул. Якуба Коласа, 27а).

– заседание в деле о расстреле на ул. Институтской 20 февраля 2014 года в Святошинском райсуде Киева (ул. Якуба Коласа, 27а). 15:00 – рассмотрение дела об обжаловании указа президента Украины №64/2021 от 19 февраля 2021 года о применении санкций к народному депутату Виктору Медведчуку в Кассационном суде в составе Верховного суда.

– рассмотрение дела об обжаловании указа президента Украины №64/2021 от 19 февраля 2021 года о применении санкций к народному депутату Виктору Медведчуку в Кассационном суде в составе Верховного суда. 15:45 – заседание по делу о нападении "титушек" на протестующих и убийстве Вячеслава Веремия (рассмотрение апелляционной жалобы защитника Татьяны Охримчук на решение Шевченковского райсуда) в Киевском апелляционном суде (ул.Соломенская, 2а).

– заседание по делу о нападении "титушек" на протестующих и убийстве Вячеслава Веремия (рассмотрение апелляционной жалобы защитника Татьяны Охримчук на решение Шевченковского райсуда) в Киевском апелляционном суде (ул.Соломенская, 2а). 16:00 – заседание по делу о похищении и убийстве Юрия Вербицкого, похищении Игоря Луценко в Бориспольском горрайонном суде Киевской области (Киевский Шлях, 72, Борисполь).

Киев

13:00 – онлайн-брифинг замглавы Киевской облгосадминистрации Андрея Лисовыка, посвященный реализации программы "Велике будівництво" на территории Киевской области. Трансляция на странице облгосадминистрации в Facebook.

– онлайн-брифинг замглавы Киевской облгосадминистрации Андрея Лисовыка, посвященный реализации программы "Велике будівництво" на территории Киевской области. Трансляция на странице облгосадминистрации в Facebook. 13:00 – митинг "Тризна по погибшим на российско-украинской войне" у посольства РФ в Украине. Параллельно с митингом будет организована инсталляция #можемповторити и поминальный стол по погибшим на российско-украинской войне (Воздухофлотский пр., 27).

– митинг "Тризна по погибшим на российско-украинской войне" у посольства РФ в Украине. Параллельно с митингом будет организована инсталляция #можемповторити и поминальный стол по погибшим на российско-украинской войне (Воздухофлотский пр., 27). 18:00 – официальное открытие музейного национального проекта "Большая семерка", посвященного творчеству художников Тараса Шевченко, Александра Архипенко, Михаила Бойчука, Анатолия Криволапа, Казимира Малевича, Георгия Нарбута, Марии Примаченко (Музей истории г.Києва, 3-й этаж).

Мариуполь

11:00 – пресс-конференция, посвященная фестивалю современного искусства Startup ГогольFest, который пройдет 28-30 мая (яхт-клуб "Азовсталь").

За рубежом

Стамбул, Турция

V Международный открытый GR-форум с участием представителей политических и бизнес-структур, аналитиков сферы GR из Турции и Украины, а также других европейских стран и США.

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Нидерланды

Выездное заседание Гаагского окружного суда по делу рейса МН17 на военной авиабазе в Хилзе-Рэйен для осмотра реконструкции сбитого рейса.

Беларусь

В тренде Новая партия Pfizer в Киеве и заседание Гаагского суда по МН17 – анонсы СЕГОДНЯ

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко выступит перед парламентом "для обсуждения актуальных и острых вопросов".

Нью-Йорк, США

Экстренное заседание Совет безопасности ООН по принудительной посадке в Минске лайнера компании Ryanair и аресту белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки.

Брюссель, Бельгия

Слушания о споре Евросоюза против фармацевтической компании AstraZeneca из-за невыполнения ею контракта на поставки вакцин в ЕС Брюссельском гражданском суде.

Голосование по утверждению соглашения об учреждении сертификата ЕС по вакцинации от COVID-19 в Комитете по гражданским свободам Европарламента.

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Сирия