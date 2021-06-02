Сенаторы США в Украине и похороны экс-главы внешней разведки – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 2 июня в Украине и за рубежом в одном месте

В ходе визита в Украину 2 июня сенаторы от двух партий Конгресса США встретятся с Владимиром Зеленским, а на Байковом кладбище похоронят погибшего в Египте бывшего главу Службы внешней разведки Виктора Гвоздя.

Украина

12:30 – брифинг сенаторов Конгресса США Джин Шахин, Роба Портмана и Криса Мерфи по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в ОПУ.

– брифинг сенаторов Конгресса США Джин Шахин, Роба Портмана и Криса Мерфи по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в ОПУ. Завершение форума "Украина 30. Образование и наука". Детали и трансляция: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube.

Заседание Кабинета министров Украины.

Реклама

Верховная Рада

9:30 – брифинг народных депутатов по законопроекту о легализации медицинского каннабиса у Верховной Рады (ул. Михаила Грушевского, 5, 2-й подъезд (центральный).

– брифинг народных депутатов по законопроекту о легализации медицинского каннабиса у Верховной Рады (ул. Михаила Грушевского, 5, 2-й подъезд (центральный). 10:00 – пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

– пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал). 14:15 – заседание Комитета ВР по вопросам свободы слова (ул. Грушевского, 26/1, гостиница "Киев", этаж 12).

– заседание Комитета ВР по вопросам свободы слова (ул. Грушевского, 26/1, гостиница "Киев", этаж 12). 14:15 – заседание Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики (ул. М. Грушевского, 18/2, зал №12).

– заседание Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики (ул. М. Грушевского, 18/2, зал №12). 14:30 – заседание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

– заседание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. 14:30 – заседание Комитета ВР по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз (в формате видеоконференции).

– заседание Комитета ВР по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз (в формате видеоконференции). 14:30 – заседание Комитета ВР по вопросам экономического развития (ул. Банковая 5-7, каб. 214).

– заседание Комитета ВР по вопросам экономического развития (ул. Банковая 5-7, каб. 214). 14:30 – заседание Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства с трансляцией в прямом эфире (ул. М. Грушевского, 18/2, зал № 11).

– заседание Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства с трансляцией в прямом эфире (ул. М. Грушевского, 18/2, зал № 11). 15:00 – заседание Комитета ВР по вопросам молодежи и спорта (ул. Садовая, 3а, комн. 916).

– заседание Комитета ВР по вопросам молодежи и спорта (ул. Садовая, 3а, комн. 916). 15:00 – заседание Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности (ул. Садовая 3а, кабинет 727 (зал заседаний).

– заседание Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности (ул. Садовая 3а, кабинет 727 (зал заседаний). 15:00 – заседание Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций (ул. Садовая, 3а, комн.1316).

– заседание Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций (ул. Садовая, 3а, комн.1316). 15:00 – заседание Комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий (в формате видеоконференции).

– заседание Комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий (в формате видеоконференции). 15:00 – заседание Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования (в формате видеоконференции).

– заседание Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования (в формате видеоконференции). 16:30 – заседание Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики (в формате видеоконференции).

Суды

10:00 – заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а, каб. 504).

– заседание Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а, каб. 504). 11:00 – заседание по делу о расстреле на улице Институтской 20 февраля 2014 года в Святошинском райсуде Киева (ул. Якуба Коласа, 27а).

– заседание по делу о расстреле на улице Институтской 20 февраля 2014 года в Святошинском райсуде Киева (ул. Якуба Коласа, 27а). 12:00 – заседание по делу Сергея Тамтуры и Александра Маринченко (спецрота киевского "Беркута"), обвиняемых в убийствах и других преступлениях, которые привели к гибели 49 человек, в Святошинском райсуде Киева (ул. Якуба Коласа, 27а).

Киев

10:00 – онлайн-прием в Управлении по вопросам рекламы КГГА в формате видеоконференции в ZOOM. Подробнее по ссылке.

– онлайн-прием в Управлении по вопросам рекламы КГГА в формате видеоконференции в ZOOM. Подробнее по ссылке. 11:00 – заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, сессионный зал).

– заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, сессионный зал). 11:00 – заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта (ул. Крещатик, 36, к.1017).

Похороны экс-главы Службы внешней разведки генерал-лейтенанта Виктора Гвоздя:

11:00-12:00 – прощание в Доме офицеров (ул. Грушевского, 30/1);

– прощание в Доме офицеров (ул. Грушевского, 30/1); 13:00 – захоронение на Байковом кладбище (ул. Байкова, 6);

– захоронение на Байковом кладбище (ул. Байкова, 6); 15:00 – поминальный обед в ресторане гостиницы "Киев" (ул. Грушевского, 26/1).

Реклама

Харьков

В тренде Как только отпустили Стерненко, в Офисе президента установили новую дверь

10:00 – пресс-тур на Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Восточный экспертно-технический центр Гоструда". Сбор участников возле центрального входа (ул. Чернышевского, 72).

Переяслав-Хмельницкий

Заседание по делу о непреднамеренном убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в районном суде.

За рубежом

Брюссель, Бельгия

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян встретится с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.

США

Федеральная резервная система США опубликует региональный экономический обзор Beige Book.