Выставка "Оружие и безопасность" и введение COVID-паспортов в ЕС – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 15 июня в Украине и за рубежом в одном месте

В Киеве начнет работу международная выставка "Оружие и безопасность", на которой представят сверхбыстрый боевой дрон, а в Европе введут давно анонсированный паспорт вакцинации от COVID-19.

Украина

10:00 – Экологический форум ООН. Мероприятие пройдет в гибридном формате: спикеры выступят вживую, зрители смогут смотреть стрим онлайн. Откроют форум министр охраны окружающей среды Роман Абрамовский и представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева (КВЦ "Парковый", Парковая дорога 16а, 1-й этаж). Стрим: на английском, на украинском.

– Экологический форум ООН. Мероприятие пройдет в гибридном формате: спикеры выступят вживую, зрители смогут смотреть стрим онлайн. Откроют форум министр охраны окружающей среды Роман Абрамовский и представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева (КВЦ "Парковый", Парковая дорога 16а, 1-й этаж). Стрим: на английском, на украинском. 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция.

– заседание Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция. 10:00 – онлайн-встреча с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым на платформе Zoom. Ссылка на трансляцию будет доступна после регистрации.

– онлайн-встреча с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым на платформе Zoom. Ссылка на трансляцию будет доступна после регистрации. 10:00 – заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, ул. Прорезная, 15, каб. 327).

– заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы (НАГС, ул. Прорезная, 15, каб. 327). 10:30 – выступление президента Владимира Зеленского на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов"; в 10:40 – выступит премьер-министр Денис Шмыгаль; в 10:50 – руководитель Базельского института управления, директор Международного центра возвращения активов Гретта Феннер; в 11:00 – генпрокурор Ирина Венедиктова. Программа. Трансляция: YouTube, Facebook.

– выступление президента Владимира Зеленского на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов"; в 10:40 – выступит премьер-министр Денис Шмыгаль; в 10:50 – руководитель Базельского института управления, директор Международного центра возвращения активов Гретта Феннер; в 11:00 – генпрокурор Ирина Венедиктова. Программа. Трансляция: YouTube, Facebook. 12:00 – открытие XVII Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность – 2021" и XII Международного авиакосмического салона "Авиасвит – XXI".

– открытие XVII Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность – 2021" и XII Международного авиакосмического салона "Авиасвит – XXI". 14:00 – презентация украинского сверхбыстрого боевого дрона с технологиями stealth и роевыми возможностями ACE ONE в рамках выставки "Авиасвит-XXI" (Броварской проспект, 15, стенд № 3С-42).

– презентация украинского сверхбыстрого боевого дрона с технологиями stealth и роевыми возможностями ACE ONE в рамках выставки "Авиасвит-XXI" (Броварской проспект, 15, стенд № 3С-42). 14:30 – подход к прессе вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского в рамках выставки "Оружие и безопасность – 2021" (у стенда Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины – 1-D11).

– подход к прессе вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского в рамках выставки "Оружие и безопасность – 2021" (у стенда Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины – 1-D11). 14:15 – совместная пресс-конференция министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и действующей главы ОБСЕ, министра иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде.

– совместная пресс-конференция министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и действующей главы ОБСЕ, министра иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде. 14:00 – прямая телефонная линия Кабинета министров Украины на тему: "Обеспечение надлежащего контроля и проведения вступительной кампании 2021 в учреждениях высшего образования" с участием руководства Министерства образования и науки. Телефон горячей линии: 1545.

– прямая телефонная линия Кабинета министров Украины на тему: "Обеспечение надлежащего контроля и проведения вступительной кампании 2021 в учреждениях высшего образования" с участием руководства Министерства образования и науки. Телефон горячей линии: 1545. 14:00 – заседание Днепровского районного суда Киева по смене меры пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в убийстве активистки Екатерины Гандзюк (ул. И. Сергиенко, 3).

– заседание Днепровского районного суда Киева по смене меры пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в убийстве активистки Екатерины Гандзюк (ул. И. Сергиенко, 3). 17:00 – первое заседание комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности Украины (ул. Грушевского, 12/2, 8-й этаж, зал заседаний правительственных комитетов). Вопросы представителей СМИ можно оставлять по ссылке до 15:00 15 июня.

Реклама

Верховная Рада

10:00 – пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал).

– пленарное заседание Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, сессионный зал). 10:00 – публичные консультации по проекту закона "О внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" для обеспечения информационной безопасности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации" (законопроект № 5546). Консультационный документ.

– публичные консультации по проекту закона "О внесении изменений в закон Украины "О телевидении и радиовещании" для обеспечения информационной безопасности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации" (законопроект № 5546). Консультационный документ. 12:00 – брифинги представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).

– брифинги представителей депутатских фракций и групп Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа). 15:00 – брифинги народных депутатов Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа).

– брифинги народных депутатов Украины (ул. Грушевского, 5, кулуары третьего этажа). 15:30 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики (ул. Садовая, 3а, зал заседаний № 330).

– заседание Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики (ул. Садовая, 3а, зал заседаний № 330). 16:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (в формате видеоконференции).

Суды

10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а).

– заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12-а). 10:00 – заседание по делу о похищении и убийстве Василия Сергиенко в Дарницком районном суде Киева (Севастопольская, 7/13).

– заседание по делу о похищении и убийстве Василия Сергиенко в Дарницком районном суде Киева (Севастопольская, 7/13). 11:00 – рассмотрение материалов по "делу Шеремета" в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).

– рассмотрение материалов по "делу Шеремета" в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а). 12:00 – Кассационный суд в составе Верховного суда продолжит рассмотрение дела № 9901/45/21 по иску ООО "Новый формат ТВ" и дела № 9901/45/21 по иску ООО "ТВ Выбор" о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021, согласно которому применены санкции к истцам.

Киев

11:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики (ул. Крещатик, 36, 10-й этаж, каб. 1017).

– заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики (ул. Крещатик, 36, 10-й этаж, каб. 1017). 12:00 – "прямая линия" заместителя главы Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Анатолия Невмержицкого в Контактном центре Киева. Звонки будут приниматься по телефону 15-51 до 13:00. Трансляция.

– "прямая линия" заместителя главы Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Анатолия Невмержицкого в Контактном центре Киева. Звонки будут приниматься по телефону 15-51 до 13:00. Трансляция. 13:00 – презентация картины "Святая Варвара" в Музее Ханенко с участием министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко и посла Королевства Швеция в Украине Тобиаса Тиберга (Терещенковская, 15).

– презентация картины "Святая Варвара" в Музее Ханенко с участием министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко и посла Королевства Швеция в Украине Тобиаса Тиберга (Терещенковская, 15). 14:20 – заседание по делу о застройке Совских прудов в Северном апелляционном хозяйственном суде (ул. Шолуденко, 1А). В 13:45 активисты напротив здания суда проведут акцию в поддержку прокуратуры и честных судей.

Одесса

11:00 – пресс-конференция "Оптимизация ради улучшения условий для заключенных и повышение безопасности общества" при участии заместителя министра юстиции Елены Высоцкой и заместителя главы Фонда государственного имущества Украины Тараса Елейко (ул. Люстдорфская дорога, 9, Южная исправительная колония №51).

– пресс-конференция "Оптимизация ради улучшения условий для заключенных и повышение безопасности общества" при участии заместителя министра юстиции Елены Высоцкой и заместителя главы Фонда государственного имущества Украины Тараса Елейко (ул. Люстдорфская дорога, 9, Южная исправительная колония №51). 14:00 – пресс-конференция на тему: "Преследование ветеранов АТО из батальона им. Шейха Мансура и угроза депортации в Россию, где их ожидают пытки и смерть" (Одесса-Медиа, Приморский бульвар, 14).

Реклама

Чернигов

12:00 – встреча главы Черниговской облгосадминистрации Анны Коваленко с главой Государственной службы геологии и недр Украины Романом Опимахом по вопросам недропользования, подписание Меморандума о сотрудничестве между Государственной службой геологии и недр Украины и Черниговской ОГА (Черниговская ОГА, ул. Шевченко, 7, зал заседаний №2).

За рубежом

Шуша, Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Брюссель, Бельгия