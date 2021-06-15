Виставка "Зброя та безпека" і впровадження COVID-паспортів у ЄС – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 15 червня в Україні і за кордоном в одному місці

У Києві почне роботу міжнародна виставка "Зброя та безпека", на якій представлять надшвидкий бойової дрон, а в Європі введуть давно анонсований паспорт вакцинації від COVID-19.

Україна

10:00 – Екологічний форум ООН. Захід відбудеться у гібридному форматі: спікери виступлять наживо, глядачі зможуть дивитися стрім онлайн. Відкриють форум міністр охорони навколишнього середовища Роман Абрамовський та представник ПРООН в Україні Дафіна Герчева (КВЦ "Парковий", Паркова дорога 16а, 1-й поверх). Стрім: англійською, українською.

– Екологічний форум ООН. Захід відбудеться у гібридному форматі: спікери виступлять наживо, глядачі зможуть дивитися стрім онлайн. Відкриють форум міністр охорони навколишнього середовища Роман Абрамовський та представник ПРООН в Україні Дафіна Герчева (КВЦ "Парковий", Паркова дорога 16а, 1-й поверх). Стрім: англійською, українською. 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція.

– засідання Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція. 10:00 – онлайн-зустріч з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим на платформі Zoom. Посилання на трансляцію буде доступне після реєстрації.

– онлайн-зустріч з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим на платформі Zoom. Посилання на трансляцію буде доступне після реєстрації. 10:00 – засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАДС, вул. Прорізна, 15, каб. 327).

– засідання Комісії з питань вищого корпусу державної служби (НАДС, вул. Прорізна, 15, каб. 327). 10:30 – виступ президента Володимира Зеленського на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів"; о 10:40 – виступить прем'єр-міністр Денис Шмигаль; о 10:50 – керівник Базельського інституту управління, директор Міжнародного центру повернення активів Гретта Феннер; об 11:00 – генпрокурор Ірина Венедіктова. Програма. Трансляція: YouTube, Facebook.

– виступ президента Володимира Зеленського на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів"; о 10:40 – виступить прем'єр-міністр Денис Шмигаль; о 10:50 – керівник Базельського інституту управління, директор Міжнародного центру повернення активів Гретта Феннер; об 11:00 – генпрокурор Ірина Венедіктова. Програма. Трансляція: YouTube, Facebook. 12:00 – відкриття XVII Міжнародної спеціалізованої виставки "Зброя та безпека – 2021" і XII Міжнародного авіакосмічного салону "Авіасвіт – XXI".

– відкриття XVII Міжнародної спеціалізованої виставки "Зброя та безпека – 2021" і XII Міжнародного авіакосмічного салону "Авіасвіт – XXI". 14:00 – презентація українського надшвидкого бойового дрона з технологіями stealth і ройовими можливостями ACE ONE у рамках виставки "Авіасвіт-XXI" (Броварський проспект, 15, стенд № 3С-42).

– презентація українського надшвидкого бойового дрона з технологіями stealth і ройовими можливостями ACE ONE у рамках виставки "Авіасвіт-XXI" (Броварський проспект, 15, стенд № 3С-42). 14:30 – підхід до преси віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського в рамках виставки "Зброя та безпека – 2021" (біля стенду Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України – 1-D11).

– підхід до преси віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського в рамках виставки "Зброя та безпека – 2021" (біля стенду Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України – 1-D11). 14:15 – спільна пресконференція міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і чинної голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде.

– спільна пресконференція міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і чинної голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде. 14:00 – пряма телефонна лінія Кабінету міністрів України на тему "Забезпечення належного контролю і проведення вступної кампанії 2021 закладах вищої освіти" за участю керівництва Міністерства освіти і науки. Телефон гарячої лінії: 1545.

– пряма телефонна лінія Кабінету міністрів України на тему "Забезпечення належного контролю і проведення вступної кампанії 2021 закладах вищої освіти" за участю керівництва Міністерства освіти і науки. Телефон гарячої лінії: 1545. 14:00 – засідання Дніпровського районного суду Києва щодо зміни запобіжного заходу Владиславу Мангеру, підозрюваному у вбивстві активістки Катерини Гандзюк (вул. І. Сергієнка, 3).

– засідання Дніпровського районного суду Києва щодо зміни запобіжного заходу Владиславу Мангеру, підозрюваному у вбивстві активістки Катерини Гандзюк (вул. І. Сергієнка, 3). 17:00 – перше засідання комісії з проведення конкурсу на обіймання посади директора Бюро економічної безпеки України (вул. Грушевського, 12/2, 8-й поверх, зал засідань урядових комітетів). Запитання представників ЗМІ можна залишати за посиланням до 15:00 15 червня.

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Верховна Рада

10:00 – пленарне засідання Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).

– пленарне засідання Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала). 10:00 – публічні консультації за проєктом закону "Про внесення змін до закону України "Про телебачення і радіомовлення" для забезпечення інформаційної безпеки населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації"(законопроєкт № 5546). Консультаційний документ.

– публічні консультації за проєктом закону "Про внесення змін до закону України "Про телебачення і радіомовлення" для забезпечення інформаційної безпеки населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації"(законопроєкт № 5546). Консультаційний документ. 12:00 – брифінги представників депутатських фракцій і груп Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).

– брифінги представників депутатських фракцій і груп Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху). 15:00 – брифінги народних депутатів України (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).

– брифінги народних депутатів України (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху). 15:30 – засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики (вул. Садова, 3а, зал засідань № 330).

– засідання Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики (вул. Садова, 3а, зал засідань № 330). 16:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (в форматі відеоконференції).

Суди

10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а).

– засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12-а). 10:00 – засідання у справі про викрадення і вбивство Василя Сергієнка у Дарницькому районному суді Києва (Севастопольська, 7/13).

– засідання у справі про викрадення і вбивство Василя Сергієнка у Дарницькому районному суді Києва (Севастопольська, 7/13). 11:00 – розгляд матеріалів у "справі Шеремета" в Шевченківському районному суді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).

– розгляд матеріалів у "справі Шеремета" в Шевченківському районному суді Києва (вул. Дегтярівська, 31а). 12:00 – Касаційний суд у складі Верховного суду продовжить розгляд справи № 9901/45/21 за позовом ТОВ "Новий формат ТВ" і справи № 9901/45/21 за позовом ТОВ "ТВ Вибір" про визнання протиправним та нечинним указу президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021, згідно з яким застосовані санкції до позивачів.

Київ

11:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики (вул. Хрещатик, 36, 10-й поверх, каб. 1017).

– засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики (вул. Хрещатик, 36, 10-й поверх, каб. 1017). 12:00 – "пряма лінія" заступника голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Анатолія Невмержицького в Контактному центрі Києва. Дзвінки прийматимуться за телефоном 15-51 до 13:00. Трансляція.

– "пряма лінія" заступника голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Анатолія Невмержицького в Контактному центрі Києва. Дзвінки прийматимуться за телефоном 15-51 до 13:00. Трансляція. 13:00 – презентація картини "Свята Варвара" у Музеї Ханенків за участю міністра культури і інформаційної політики України Олександра Ткаченка та посла Королівства Швеція в Україні Тобіаса Тіберга (Терещенківська, 15).

– презентація картини "Свята Варвара" у Музеї Ханенків за участю міністра культури і інформаційної політики України Олександра Ткаченка та посла Королівства Швеція в Україні Тобіаса Тіберга (Терещенківська, 15). 14:20 – засідання у справі про забудову Совських ставків у Північному апеляційному господарському суді (вул. Шолуденка, 1А). О 13:45 активісти навпроти будівлі суду проведуть акцію на підтримку прокуратури і чесних суддів.

Одеса

11:00 – пресконференція "Оптимізація задля покращення умов для ув'язнених і підвищення безпеки суспільства" за участю заступника міністра юстиції Олени Висоцької і заступника голови Фонду державного майна України Тараса Єлейка (вул. Люстдорфська дорога, 9, Південна виправна колонія №51).

– пресконференція "Оптимізація задля покращення умов для ув'язнених і підвищення безпеки суспільства" за участю заступника міністра юстиції Олени Висоцької і заступника голови Фонду державного майна України Тараса Єлейка (вул. Люстдорфська дорога, 9, Південна виправна колонія №51). 14:00 – пресконференція на тему: "Переслідування ветеранів АТО з батальйону ім. Шейха Мансура і загроза депортації до Росії, де на них чекають тортури і смерть" (Одеса-Медіа, Приморський бульвар, 14).

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Чернігів

12:00 – зустріч голови Чернігівської обласної державної адміністрації Ганни Коваленко з головою Державної служби геології та надр України Романом Опімахом з питань надрокористування, підписання Меморандуму про співробітництво між Державною службою геології і надр України та Чернігівською ОДА (Чернігівська ОДА, вул. Шевченка, 7, зала засідань №2) .

За кордоном

Шуша, Азербайджан

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Брюссель, Бельгія