Пресс-конференция Разумкова и ЛГБТ-акция под Офисом президента – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 25 июня в Украине для читателей "Сегодня".
Украина
- 10:00 – пресс-конференция главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова на тему: "Парламентаризм. Конституция. Независимость" (ул. Грушевского, 5, внутренний дворик административного здания).
- Временный поверенный в делах США Кристина Квин посетит Мариупольский патрульный центр Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, осмотрит морской порт
- 15:00 – визит Квин на строительство военного городка для дивизиона катеров и отдела специальных действий Морской охраны в Бердянске (ул. Макарова, причал №2).
- 11:00 – брифинг главы Гостаможслужбы Павла Рябикина в помещении Киевской таможни (ул. Вацлава Гавела, 8-А).
- 11:00 – пресс-конференция по наркополитике в Украине. Трансляция (УНИАН, ул. Крещатик, 4, конференц-зал).
- 14:00 – международный круглый стол на тему "Гуманитарные последствия наличия мин и взрывоопасных устройств на востоке Украина". Мероприятие пройдет на онлайн-платформе Zoom (идентификатор: 812 4294 6293, код доступа: 305234) с прямой трансляцией на официальном ютуб-канале GDIP Media Center. Страница в Facebook.
Киев
- 11:00 – заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства (ул. Крещатик, 36, 5-й этаж, каб. 514).
- 11:00 – перформанс-акция "Гайки украинской наркополитики" на Европейской площади в рамках Глобальной кампании за изменение репрессивной наркополитики "Поддержать, не наказывать" (Support. Don’t Punish).
- 12:00 – онлайн пресс-брифинг Киевского городского головы Виталия Кличко о текущей ситуации в столице. Трансляция: сайт, YouTube, Facebook. Детали.
- 16:00 – ЛГБТ-активисты проведут под Офисом президента "Рейв против насилия" в знак протеста против насилия в отношении сообщества и потребуют принятия в Украине закона об усилении борьбы с дискриминацией. Детали.
- 16:00 – открытие фестиваля Moto Open Fest 2021 с участием "Бez Обмежень", "Ляпис-98", "Мачете", "Друга Ріка", "Скрябин & Юркеш", "Табула Раса", "Тартак", AS/DS TRIBUTE и других в парке "Муромец". Подробности: сайт, Facebook (локации мероприятий: парк "Муромец", спортивно-развлекательный парк X-Park, Арка Дружбы Народов, Труханов мост и остров).
- 21:30 – уикенд под открытым небом в рамках 17-го фестиваля "Французская весна в Украине" в Мариинском парке. В программе джазовый концерт группы Ozma (сцена "Ракушка", Парковая дорога, 3).
Николаев
- 11:00 – пресс-конференция, приуроченная к открытию мобильного павильона House of Europe при финансовой поддержке ЕС в Николаеве (Соборная площадь).