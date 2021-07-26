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Конференция министров экономики ЕС и протест коневодов в Киеве – анонсы СЕГОДНЯ

26 июля 2021 7:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Киеве пройдет протест против отношения к лошадям как к мясу, а в Евросоюзе запланировано неформальное онлайн-мероприятие – и другие события

Видеоконференция ЕС и протест коневодов / коллаж "Сегодня"

Видеоконференция ЕС и протест коневодов / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 26 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

  • 10:30 - заседание Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).
  • 11:00 – Кассационный административный суд в составе Верховного суда продолжит рассмотрение дела №9901/34/21 по иску ООО "Новини 24 години" об обжаловании указа президента Украины от 2 февраля 2021 г. №43/2021 "О решении СНБО от 2 февраля 2021 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
  • 11:00 – акция протеста работников отрасли коневодства, которые возмущены ежегодным хищением урожая конных заводов и отношением к племенным лошадям как к мясу, под центральным входом в здание Министерства аграрной политики и продовольствия ( ул. Крещатик, 24).
  • 12:30 – пресс-конференция адвоката "голосеевского стрелка" Ивана Мартынюка Татьяны Охримчук ("Интерфакс-Украина", ул. Рейтарская, 8/5а).
  • Собрание прокуроров Офиса генерального прокурора для избрания делегатов на Всеукраинскую конференцию прокуроров, которая пройдет 27-28 июля. Детали.

За рубежом

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Евросоюз

  • Неформальная видеоконференция министров экономики и финансов стран ЕС.

Таджикистан

В тренде
Жара вернулась. Чего ожидать от погоды в Украине 26 июля (карта)
Жаркий зной будет по всей стране. Фото: коллаж "Сегодня"
  • В Душанбе пройдет Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата (26-27 июля) с участием представителей Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.

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