Конференция министров экономики ЕС и протест коневодов в Киеве – анонсы СЕГОДНЯ

Видеоконференция ЕС и протест коневодов / коллаж "Сегодня"
Мы собрали все самые важные предстоящие события 26 июля в Украине и мире для читателей "Сегодня".
Украина
- 10:30 - заседание Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).
- 11:00 – Кассационный административный суд в составе Верховного суда продолжит рассмотрение дела №9901/34/21 по иску ООО "Новини 24 години" об обжаловании указа президента Украины от 2 февраля 2021 г. №43/2021 "О решении СНБО от 2 февраля 2021 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
- 11:00 – акция протеста работников отрасли коневодства, которые возмущены ежегодным хищением урожая конных заводов и отношением к племенным лошадям как к мясу, под центральным входом в здание Министерства аграрной политики и продовольствия ( ул. Крещатик, 24).
- 12:30 – пресс-конференция адвоката "голосеевского стрелка" Ивана Мартынюка Татьяны Охримчук ("Интерфакс-Украина", ул. Рейтарская, 8/5а).
- Собрание прокуроров Офиса генерального прокурора для избрания делегатов на Всеукраинскую конференцию прокуроров, которая пройдет 27-28 июля. Детали.
За рубежом
Евросоюз
- Неформальная видеоконференция министров экономики и финансов стран ЕС.
Таджикистан
- В Душанбе пройдет Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата (26-27 июля) с участием представителей Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.