Конференція міністрів економіки ЄС і протест конярів у Києві – анонси СЬОГОДНІ

Відеоконференція ЄС і протест конярів / колаж "Сьогодні"
Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 26 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- 10:30 – засідання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
- 11:00 – Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду продовжить розгляд справи №9901/34/21 за позовом ТОВ "Новини 24 години" про оскарження указу президента України від 2 лютого 2021 р №43/2021 "Про рішення РНБО від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
- 11:00 – акція протесту працівників галузі конярства, які обурені щорічним розкраданням врожаю кінних заводів і ставленням до племінних коней як до м'яса, під центральним входом в будівлю Міністерства аграрної політики і продовольства (вул. Хрещатик, 24).
- 12:30 – прес-конференція адвоката "голосіївського стрілка" Івана Мартинюка Тетяни Охрімчук ("Інтерфакс-Україна", вул. Рейтарська, 8/5а).
- Збори прокурорів Офісу генерального прокурора для обрання делегатів на Всеукраїнську конференцію прокурорів, яка пройде 27-28 липня. Деталі.
За кордоном
Євросоюз
- Неформальна відеоконференція міністрів економіки і фінансів країн ЄС.
Таджикистан
- У Душанбе пройде Центрально-Азійська конференція з питань зміни клімату (26-27 липня) за участю представників Казахстану, Киргизії, Туркменістану, Узбекистану і Таджикистану.