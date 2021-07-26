Русский
$ 27,05
31,85
  1. Новини України

Конференція міністрів економіки ЄС і протест конярів у Києві – анонси СЬОГОДНІ

26 липня 2021 7:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Києві відбудеться протест проти ставлення до коней як до м'яса, а в Євросоюзі заплановано неформальний онлайн-захід – та інші події

Відеоконференція ЄС і протест конярів / колаж "Сьогодні"

Відеоконференція ЄС і протест конярів / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 26 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

  • 10:30 – засідання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
  • 11:00 – Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду продовжить розгляд справи №9901/34/21 за позовом ТОВ "Новини 24 години" про оскарження указу президента України від 2 лютого 2021 р №43/2021 "Про рішення РНБО від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
  • 11:00 – акція протесту працівників галузі конярства, які обурені щорічним розкраданням врожаю кінних заводів і ставленням до племінних коней як до м'яса, під центральним входом в будівлю Міністерства аграрної політики і продовольства (вул. Хрещатик, 24).
  • 12:30 – прес-конференція адвоката "голосіївського стрілка" Івана Мартинюка Тетяни Охрімчук ("Інтерфакс-Україна", вул. Рейтарська, 8/5а).
  • Збори прокурорів Офісу генерального прокурора для обрання делегатів на Всеукраїнську конференцію прокурорів, яка пройде 27-28 липня. Деталі.

За кордоном

Реклама

Євросоюз

В тренді
Конференція міністрів економіки ЄС і протест конярів у Києві – анонси СЬОГОДНІ
Відеоконференція ЄС і протест конярів / колаж "Сьогодні"
  • Неформальна відеоконференція міністрів економіки і фінансів країн ЄС.

Таджикистан

  • У Душанбе пройде Центрально-Азійська конференція з питань зміни клімату (26-27 липня) за участю представників Казахстану, Киргизії, Туркменістану, Узбекистану і Таджикистану.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)
За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)Україна
"Велика шкода тканинам та органам". Що відомо про штам "Дельта"Україна
Податкова амністія – не безплатна. Скільки і кому доведеться платити
Податкова амністія – не безплатна. Скільки і кому доведеться платитиЕкономіка
До пенсій додадуть по 400 гривень: хто і коли отримає доплати
До пенсій додадуть по 400 гривень: хто і коли отримає доплатиЕкономіка
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринку
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринкуФінанси
Португалія відкриває в'їзд для українців: дата
Португалія відкриває в'їзд для українців: датаУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти