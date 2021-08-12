В Киеве пройдет чемпионат мира по мини-футболу, а ОПЕК опубликует отчет по нефти – анонсы СЕГОДНЯ

Чемпионат по женскому мини-футболу и отчет по нефти / коллаж "Сегодня"
Мы собрали все самые важные предстоящие события 12 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".
Украина
- 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).
- 10:00 – Международный оборонный инвестиционный форум, посвященный развитию оборонной промышленности на период до 2030 года. (SikorskyChallenge 2021, Киевский политехнический институт, пр-т Победы, 37). Детали.
- 11:00 – заседание Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики в формате видеоконференции с Zoom.
- 11:00 – пресс-тур представителей СМИ в Чернобыльскую зону отчуждения (Чернобыль, ул. Советская, 14, г. Припять).
- 11:00 – бесплатная экскурсия от Национального музея Революции Достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Независимости, 18/2, Дом профсоюзов). Регистрация по ссылке.
- 12:00 – заседание Совета по государственной поддержке кинематографии (ул. Лаврская, 10).
- 12:00 – памятное мероприятие "День рождения Героя" – коммеморативная практика, основанная Национальным музеем Революции Достоинства. Чествование Героев в их дни рождения происходит системно ежемесячно в течение года при участии их родных, друзей, участников Революции Достоинства, волонтеров и общественности. (Колокол Достоинства, аллея Героев Небесной Сотни, 6).
- 13:15 – рассмотрение по существу гражданского иска прокуроров САП о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн грн, принадлежащей народному депутату Украины, и взыскании ее в доход государства в Высшем антикоррупционном суде.
- 16:40 – рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, подозреваемому в организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, в Печерском районном суде Киева.
- 18:00 – выставка, посвященная годовщине протестов в Беларуси – "Рік спротиву: як по(в)стає Білорусь" (возле монумента на Майдане Независимости).
- 19:00 – церемония проводов паралимпийской сборной Украины на XVI летние Паралимпийские игры (Киевский международный конференц-центр "Парковый").
- Чемпионат мира по мини-футболу среди женщин и молодежных команд U-23 в Киеве.
За рубежом
- Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.
- Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.