В Киеве пройдет чемпионат мира по мини-футболу, а ОПЕК опубликует отчет по нефти – анонсы СЕГОДНЯ

В четверг в столице Украины начнутся международные соревнования по мини-футболу среди женщин, а ОПЕК и США опубликуют данные по рынку нефти