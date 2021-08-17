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Итоги вступительной кампании и открытие Сорочинской ярмарки – анонсы СЕГОДНЯ

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор
17 августа, 07:00
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Глава Минобразования проведет брифинг по предварительным итогам вступительной кампании в 2021 году, а под Полтавой откроется знаменитая ярмарка
Сергей Шкарлет подведет итоги вступительной кампании, а в Сорочинцах откроется ярмарка / коллаж "Сегодня"
Сергей Шкарлет подведет итоги вступительной кампании, а в Сорочинцах откроется ярмарка / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 17 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

  • 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).
  • 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция.
  • 11:00 – рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).
  • 13:30 – онлайн-брифинг "Предварительные итоги вступительной кампании 2021" с участием министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. Трансляция: Youtube и Facebook.
  • 16:00 – подписание меморандума между Министерством культуры и информационной политики, Государственным агентством развития туризма и медиасервисом MEGOGO для работы над созданием 30 аудиогидов украинскими культурными центрами на английском и украинском языках (ул. Грушевского, 5А, Мариинский дворец).
  • Голосование за проекты Общественного бюджета на 2022 год.
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Киев

  • 11:00 – бесплатная экскурсия от Национального музея Революции Достоинства. Маршрут стартует от одной из "крепостей" протестующих – Дома профсоюзов. Сбор в Информационно-выставочном центре Музея Майдана (Майдан Независимости, 18/2, Дом профсоюзов). Регистрация по ссылке.
  • 12:00 – "прямая линия" директора Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации Елены Фиданян в контакт-центре Киева. Звонки от жителей будут приниматься до 13:00 по телефону 15-51.
  • 16:00 – открытие выставки "Скифское золото" в рамках мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине независимости Украины (Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2). Выставка будет доступна для всеобщего обозрения с 18 августа до 20 сентября. Детали.

Полтавская область

  • 11:00 – открытие Национальной Сорочинской ярмарки (17-22 августа) в селе Великие Сорочинцы. Детали.
  • Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 17-18 августа посетит с рабочей поездкой Полтавскую область.

Черновицкая область

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль посетит с рабочей поездкой Черновицкую область и осуществит пуск IV агрегата II очереди строительства гидроаккумулирующей электростанции на Днестровской ГАЭС.
  • 12:40 - брифинг премьер-министра.

За рубежом

Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром Украины – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским посетит Международную выставку оборонной промышленности IDEF 2021 (17-20 августа) в Турции.

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