Украинцы немного передохнут от ледяной непогоды и штормовых ветров

Непогода с мокрым снегом и ледяными дождями отступает из Украины. 16 декабря в Украине почти во всех областях сухо и без осадков, а температура воздуха будет колебаться от 3 мороза до 6 градусов тепла.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в среду осадки из Украины отодвинет антициклон Yadigar, поэтому ожидается погода туманная, но без снега и ледяных дождей.

Лишь на крайнем востоке Украины еще задержится снег и мокрый снег с гололедом.

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На дорогах большинства наших областей – гололедица. Будут и периодически туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров.

В тренде Антициклон прикроет Украину от снега и ледяных дождей: прогноз на среду

Температура воздуха 16 декабря будет колебаться преимущественно около нуля, на западе и юге Украины 2-6 градусов тепла, на востоке 1-3 градуса мороза.

В Киеве завтра без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, днем – до 2 градусов тепла.

Как сообщали новости "Сегодня", в четверг, 10 декабря, в Киеве пошел ледяной дождь. Сначала было мокро, а потом все дороги заледенели и превратились в каток. В травмпунктах был аншлаг, киевляне спасались песком. Смотрите видео последствий непогоды в Киеве.

Видео: Сегодня

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