Українська
$ 27,87
33,89
  1. Последние новости Украины

Антициклон прикроет Украину от снега и ледяных дождей: прогноз на среду

15 декабря, 12:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинцы немного передохнут от ледяной непогоды и штормовых ветров

Непогода с мокрым снегом и ледяными дождями отступает из Украины. 16 декабря в Украине почти во всех областях сухо и без осадков, а температура воздуха будет колебаться от 3 мороза до 6 градусов тепла.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в среду осадки из Украины отодвинет антициклон Yadigar, поэтому ожидается погода туманная, но без снега и ледяных дождей.

Лишь на крайнем востоке Украины еще задержится снег и мокрый снег с гололедом.

Реклама

На дорогах большинства наших областей – гололедица. Будут и периодически туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров.

В тренде
Антициклон прикроет Украину от снега и ледяных дождей: прогноз на среду

Температура воздуха 16 декабря будет колебаться преимущественно около нуля, на западе и юге Украины 2-6 градусов тепла, на востоке 1-3 градуса мороза.

В Киеве завтра без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ближайшей ночью 0-2 градуса мороза, днем – до 2 градусов тепла.

Как сообщали новости "Сегодня", в четверг, 10 декабря, в Киеве пошел ледяной дождь. Сначала было мокро, а потом все дороги заледенели и превратились в каток. В травмпунктах был аншлаг, киевляне спасались песком. Смотрите видео последствий непогоды в Киеве.

Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ледяной апокалипсис продолжится: прогноз погоды на завтра
Ледяной апокалипсис продолжится: прогноз погоды на завтраУкраина
Доллар в Украине упал ниже психологической отметки: официальный курс
Доллар в Украине упал ниже психологической отметки: официальный курсФинансы
Скандал с
Скандал с "Зеленским на памятнике". ВСУ объяснили ситуациюПолитика
Коронавирус, итоги недели: повторные случаи заражения и обещания
Коронавирус, итоги недели: повторные случаи заражения и обещания "тяжелой зимы"Украина
Зеленский собирается в
Зеленский собирается в "отпуск": раскрыты планы президента на Новый годПолитика
ЗАЗ получил евростандарт своих автобусов и сможет поставлять их в ЕС
ЗАЗ получил евростандарт своих автобусов и сможет поставлять их в ЕСУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять