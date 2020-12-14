Оттепель до +7, ледяной дождь и снег: в Украине снова меняется погода

В Украине 15 декабря в большинстве областей без осадков и только на востоке и севере будет мокрый снег. Во вторник в некоторых областях потеплеет до 8 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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По ее словам, завтра погода в большинстве областей Украины ожидается влажной, с туманами, гололедом и оттепелью. Антициклон Yadigar (карта) вытеснит осадки и поэтому завтра или мокрый снег, или дождь, или ледяной дождь наиболее вероятны только в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Черниговской, Донецкой областях и зацепит Днепр с районами. Такая погода будет провоцировать гололед.

Температура воздуха в ближайшие сутки практически повсеместно в Украине будет около нуля, с колебаниями от небольшого "минуса" к "плюсу". В южной части Украины и в западных областях завтра днем ​​3-7 градусов тепла.

Ветер северо-западный, небольшой или умеренный, на востоке Украины – восточный, порывистый.

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В Киеве во вторник вряд ли будут существенные осадки. Возможен туман. Температура воздуха ночью до 1 мороза, днем ​​до 2 градусов тепла. На дорогах и тротуарах – гололед.

"В ближайшие дни антициклон будет доминировать в Украине, поэтому ожидается погода облачная, но без осадков", – добавила Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", в четверг, 10 декабря, в Киеве пошел ледяной дождь. Сначала было мокро, а потом все дороги заледенели и превратились в каток. В травмпунктах был аншлаг, киевляне спасались песком. Смотрите видео последствий непогоды в Киеве.

Видео: Сегодня

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