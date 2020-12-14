На украинских аэродромах военные самолеты покрылись льдом (фото)

Непогода, которая вместе с дождем и минусовой температурой несет обледенения в Украине, добралась и до тактической авиации Воздушных Сил ВСУ.
Как сообщает "Украинский милитарный портал", с советских времен воздушные суда принято оставлять просто под открытым небом, а не в ангарах. И на днях сложилась такая ситуация, что даже примерзшие чехлы невозможно было отодрать от обшивки.
Для вылета в таких условиях наземному персоналу и летчикам необходимо тратить дополнительное время, чтобы снять лед.
На фотографиях изображен истребитель МиГ-29.
Ранее мы сообщали, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак хочет роботизированные комплексы для армии. Генерал рассказал о своем отношении к современным вооружениям, которые уже испытываются в Украине.
Также напомним, в Украине создают убийцу танков – самоходный ПТРК "Штурм-СМ". Украина кардинально изменила советский самоходный ракетный комплекс, который сможет пробивать броню любого танка в мире.
Кроме того, Хомчак рассказал, какое оружие срочно нужно ВСУ.
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