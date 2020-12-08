"Классная вещь": Хомчак рассказал, какое оружие срочно нужно ВСУ

Армии нужно хотя бы пять дивизионов крылатых ракет, а получит в лучшем случаи один

На вооружение украинской армии принят новейший ракетный комплекс "Нептун", вот только в войска он еще не попал. Главнокомандующий ЗСУ Руслан Хомчак заявил, что рассчитывает получить эти комплексы в 2021 году, но с ними будут большие трудности.

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Об том он рассказал в интервью "Апострофу".

По его словам, на следующий год он хочет включить в государственный оборонный заказ (ГОЗ) пять комплексов "Нептун", хотя идеально было бы пять дивизионов (по шесть пусковых установок в каждом). По его словам, этот комплекс он хотел включить в ГОЗ на 2020 год, но ему отказали.

"Понимаете, "Нептун" классная вещь. Я готов заказать его уже сегодня, но знаете, чем это закончится? Закончится это тем, что скажут, мол, Генеральный штаб очень часто меняет ГОЗ. А знаете, почему так происходит? Потому что нам не могут дать то, что мы просим. А если не могут дать, но средства выделены, то что же мне делать – отдать деньги в бюджет или купить на них что-то другое?… В следующем году стоят соответствующие задачи относительно закупки "Нептунов", чтобы мы получили один дивизион", – говорит Хомчак.

При этом генерал предупредил, что произвести "Нептун" и дать армии – это только малая часть из всего процесса, чтобы это оружие уже могло работать и защищать Украину.

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"Надо, чтобы этим дивизионом кто-то командовал, чтобы этот дивизион где-то располагался, чтобы он обеспечивался. Я должен научить персонал, я должен отработать для них пункты постоянной дислокации, места маневра, развертывания, стартовые позиции, задачи. Вы понимаете, что это такое? Я должен иметь для них современные средства разведки, чтобы они поразили цель на расстоянии в 200-280 км. То есть, вы понимаете, сколько нужно провести мероприятий. Просто выехать из ворот предприятия – это ни о чем. В тех дивизионах, о которых мы говорим, есть шесть пусковых установок, но это не значит, что они сразу смогут эффективно защищать наше побережье... Поэтому в лучшем случае мы получим один дивизион в конце 2021 года", – добавил Хормчк.

Как сообщали новости "Сегодня", испытания крылатых ракет начались еще в 2018 году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробнее о характеристиках ракетного комплекса.

В свою очередь директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак объяснял, зачем Украине ракетный комплекс "Нептун". Ракеты могут быть ключевым элементом украинской системы асимметричного противодействия, говорит военный эксперт.

Видео: facebook.com/kbluchua

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