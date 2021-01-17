Арсений Яценюк назвал пять пунктов, почему 2021-й портится на глазах

Экс-премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк назвал 5 проблем, с которыми Украина вошла в 2021 год.

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Об этом он рассказал в Facebook.

"С Нового года прошло чуть больше двух недель, а 2021-й начинает портиться на глазах, поразительно напоминая своего предшественника. С новогодних праздников Украина влетела в локдаун на фоне тревожных новостей", – подчеркнул он.

Первой Яценюк назвал проблемы с началом вакцинации от COVID-19: "В США и ЕС власть критикуют за медлительность в этом деле, хотя прививки там стартовали в декабре. Вакцинация проходит в Великобритании, Канаде, Израиле, соседней нам Молдове и охватывает все больше стран. Наша власть пока обещает. Не будет странным, если вскоре от нас заборами отгородится мир, как от "ядерного реактора" пандемии".

Вторая проблема, подчеркнул Арсений Яценюк, кроется в сфере энергетики: "Накануне власти выяснили, что в Украине не хватает запасов угля для электрической генерации. Притом что первая половина зимы была относительно теплой и не нуждалась в чрезмерном потреблении топлива. "Укрэнерго" опубликовало документ о веерных отключениях, явлении, давно забытом с 90-х годов прошлого века, чем фактически власть признала – ситуация более чем серьезная".

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"В то время как украинской генерации не хватает угля, власть позволяет закупать электроэнергию в Беларуси, произведенную с участием российских мощностей" - это, по словам Яценюка, третья проблема.

Четвертая – тревожные заявления о желании власти запустить на территорию Украины газ из России, "о якобы неких "независимых компаниях" в стране-агрессоре".

Пятая проблема – в Украине фактически введено государственное регулирование цен на газ.

"О проблеме непрофессионализма власти говорят много и аргументированно. Однако марка некомпетентности может быть отличным прикрытием для работы в неукраинских интересах", – подчеркнул Яценюк.

Задержка вакцинации ведет не только к увеличению смертности и изоляции Украины, но и "усиливает позиции России в желании втюхать нашей власти "Спутник-Новичок", считает он.

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"Попытки поставлять газ из РФ и российскую электроэнергию из Беларуси, уничтожение украинской энергетики могут быть элементом геополитической игры по восстановлению влияния России на Украину. А заявления о так называемых независимых компаниях в России, которые могут поставлять газ на территорию Украины, на самом деле рафинированная ложь, потому что все энергетические компании РФ прямо или косвенно под контролем Кремля, а экспорт газа из России регулируется законодательно. Только "Газпром" может дать или не дать зеленый свет конкретной компании поставлять газ", – отметил Арсений Яценюк.

"Такие, с позволения сказать, инициативы убивают газовую независимость государства, которую мы достигали тяжело, но достигли", – добавил он.

Лидер НФ подчеркнул, что это для него еще и личная история, так как с российской энергетической иглы сняло страну его правительство: "И здесь стоит напомнить о прошлом, которое снова может стать нашим будущим. О постоянном энергетический шантаже Украины со стороны РФ. О предновогодних поездках в Москву наших делегаций с просьбами заключить газовые соглашения. Это унижение как переговорщиков, так и Украины как государства было не так уже и давно, до 2014 года. Результаты переговоров порождали немало политических кризисов внутри нашей страны. Напомню о "политической цене" на энергоносители, о намерении РФ прибрать к рукам "Нафтогаз" и завладеть ГТС. О невероятной коррупции на российском газе, которая существовала, о дефиците "Нафтогаза" в 10 млрд долларов и банкротстве, к которому его вели сознательно".

"Мы это изменили, через независимость энергетического сектора спасая независимость самого государства. "Нафтогаз" не является убыточным. Мы выиграли суд у российского "Газпрома" на 5 млрд долларов. Мы предусмотрели субсидии для тех слоев населения, которые не могут оплатить рыночную стоимость газа, и около 60% граждан Украины получали финансовую помощь от государства. Работа сделана, сложная рыночная система была запущена и начала работать в режиме самовоспроизводства. Не мешайте, развивайте", – подчеркнул он.

Однако власти, подчеркнул Арсений Яценюк, банкротят украинскую энергетику, не удосужившись обеспечить количество угля в соответствии с нормативами, планируют веерные отключения, предлагают административное регулирование цен на газ в стиле СССР, а сейчас наш энергетический рынок хотят отдать под российскую электроэнергию и российский газ.

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"Нельзя позволить втихаря под разговоры о "непрофессионализме и некомпетентности" растянуть по кусочкам, поточить, как моль, основы энергетической независимости Украины. Нельзя из-под полы продавать то, что делает нас резистентными будь то в вопросе ковида, будь то в вопросе экономики или вопросе нацбезопасности вообще", – подчеркнул он.

Здесь вопрос не в мелких исполнителях, подчеркнул Арсений Яценюк: "После неконституционных досрочных парламентских выборов, разрешенных нынешним продажным Конституционным судом, страна фактически превратилась из парламентско-президентской в классическую президентскую республику. Поэтому и внешняя, и внутренняя политика, и вопросы, которые относятся к компетенции правительства или парламента, сегодня сконцентрированы только в одном кабинете – и это кабинет президента Украины".

"Если политическая воля кабинета не будет транслироваться на всю страну через вертикаль власти и не будет означать также политической ответственности, 2021-й, к сожалению, будет выглядеть далеко не так, как о нем говорили украинцы в новогодних тостах. И не таким, как о нем говорил в своем обращении к стране президент", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

Напомним, ранее Яценюк заявлял, что существует опасность отката реформ, которые реализовывались с 2014 года, чтобы Украина стала финансово, экономически, бюджетно и энергетически независима.

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