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Арсений Яценюк рассказал, как спасти экономику Украины

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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26 мая, 10:59
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Экс-премьер призывает ООН помочь разблокировать украинские порты
Арсений Яценюк прогнозирует, что будет умеренная девальвация, но этого еще нужно добиться
Арсений Яценюк прогнозирует, что будет умеренная девальвация, но этого еще нужно добиться / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Чтобы удержать украинскую экономику и финансовый сектор, нужно начать реструктуризацию внешних долговых обязательств и возобновить экспорт.

Об этом рассказал глава Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КБФ.

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Политик отметил, что в результате российской военной агрессии Украина временно потеряла 20% территории, треть металлургии, 40% урожая зерновых и значительную часть инфраструктуры, а ключевое – это потери человеческого потенциала.

Глава КБФ подчеркнул, что, по данным соцопросов, больше всего людей беспокоит потеря работы – каждого третьего украинца, второе – это лекарства, третье – горючее, четвертое – жилье. Поэтому ключевой вопрос сегодня, отметил Арсений Яценюк, – это выплата заработных плат.

"Невыполнение бюджета – 25%, а тенденция эта будет наращиваться, и ежемесячно 5-7 миллиардов долларов необходимо на финансирование дефицита бюджета. Поэтому другого пути, чем получать прямую помощь от США и ЕС, у нас не существует на данный момент", – отметил экс-премьер.

По словам Яценюка, 18 млрд долл., предоставленных США и ЕС на покрытие текущих расходов государственного бюджета, сейчас хватает на следующие 3 месяца.

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"Невозможно выиграть войну, не имея текущего финансирования. Не финансировать армию сейчас – это поражение. Поэтому для нас ключевое – это постоянное получение финансовой помощи для поддержки украинской экономики и украинского финансового сектора", – подчеркнул глава КБФ.

По его словам, объем государственного долга уже достигает 97 миллиардов долларов.

"Призываю еще раз правительство Украины. У вас нет другого пути, как немедленно начать реструктуризацию, целью которой является списание долговых обязательств. Мы не вытащим это. Мы не вернем эти кредиты, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Речь может идти только о грантах", – считает бывший премьер-министр.

Относительно возможности экспорта Яценюк подчеркнул, что единственным путем является разблокировка портов.

"Ключевая задача сейчас для мирового сообщества – разблокировать портовую инфраструктуру. И здесь ООН наконец-то должна проснуться и хотя бы что-то сделать. Это должен быть первый шаг. Потому что не приступив к экспорту, мы не будем иметь валютной выручки. Не имея валютной выручки, мы не сможем, в том числе, балансировать украинскую экономику", – заявил экс-премьер.

Экспорт важен и для того, чтобы падение курса гривни имело умеренные темпы, отметил Яценюк.

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"Совершенно понятно, что будет дальше умеренная девальвация. Но это еще нужно добиться, чтобы она была умеренной. Для этого необходимо получать средства от экспорта. И при этом еще нужно постоянно получать средства в золотовалютные резервы центрального банка, чтобы он мог удерживать этот курс", – отметил Яценюк.

Политик также подчеркнул, что, по прогнозам, к концу года темпы роста цен будут около 20%.

"Это еще хороший сценарий. Потому что мы не учитываем, какая будет тенденция, в первую очередь на мировую продовольствие. Мы не учитываем объемы импортированной инфляции", – отметил он.

Что касается горючего, другого пути для компенсации невероятного дефицита горючего, чем импорт, не существует, подчеркнул Яценюк, отметив, что первым вопросом здесь должна быть логистика.

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