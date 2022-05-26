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Арсеній Яценюк розповів, як врятувати економіку України

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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26 травня, 10:59
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Експрем'єр закликає ООН допомогти розблокувати українські порти
Арсеній Яценюк прогнозує, що буде помірна девальвація, але цього ще потрібно добитися
Арсеній Яценюк прогнозує, що буде помірна девальвація, але цього ще потрібно добитися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для того, щоб втримати українську економіку і фінансовий сектор, потрібно почати реструктуризацію зовнішніх боргових зобов’язань та відновити експорт.

Про це розповів голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ.

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Політик зазначив, що внаслідок російської військової агресії Україна тимчасово втратила 20% території, третину металургії, 40% врожаю зернових та значну частину інфраструктура, а ключове – це втрати людського потенціалу.

Голова КБФ підкреслив, що, за даними соцопитувань, найбільше зараз людей турбує втрата роботи – кожного третього українця, друге – це ліки, третє – пальне, четверте – житло. Тож ключове питання на сьогодні, наголосив Арсеній Яценюк, – це виплата заробітних плат.

"Невиконання бюджету – 25%, а тенденція ця буде нарощуватися, і щомісяця 5-7 мільярдів доларів необхідно на фінансування дефіциту бюджету. Тож іншого шляху, ніж отримувати пряму допомогу від США і ЄС, у нас не існує на даний момент", – зазначив експрем'єр.

За словами Яценюка, 18 млрд дол., наданих США і ЄС на покриття поточних витрат державного бюджету, зараз вистачає на наступні 3 місяці.

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"Неможливо виграти війну, не маючи поточного фінансування. Не фінансувати армію зараз – це вже поразка. Тому для нас ключове – це постійне отримання фінансової допомоги для підтримки української економіки і українського фінансового сектора", – підкреслив голова КБФ.

За його словами, обсяг державного боргу вже сягає 97 мільярдів доларів.

"Закликаю вкотре уряд України. У вас немає іншого шляху, як негайно почати реструктуризацію, метою якої є списання боргових зобов’язань. Ми не витягнемо це. Ми не повернемо ці кредити, принаймні у короткостроковій і середньостроковій перспективі. Мова може йти тільки про гранти", – вважає колишній прем'єр-міністр.

Щодо можливості експорту, Яценюк наголосив, що єдиним шляхом є розблокування портів:

"Ключове завдання зараз для світового співтовариства – розблокувати портову інфраструктуру. І тут ООН нарешті повинна прокинутися і хоча би щось зробити. Це повинен бути перший крок. Тому що не розпочавши експорт, ми не будемо мати валютної виручки. Не маючи валютної виручки, ми не зможемо в тому числі балансувати українську економіку".

Експорт важливий і для того, аби падіння курсу гривні мало помірні темпи, зазначив Яценюк.

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"Абсолютно зрозуміло, що буде далі помірна девальвація. Але це ще треба добитися, щоб вона була помірна. Для цього треба отримувати кошти від експорту. І при цьому ще треба постійно отримувати кошти в золотовалютні резерви центрального банку, щоб він міг утримувати цей курс", – зазначив Яценюк.

Політик також наголосив, що, за прогнозами, до кінця року темпи росту цін будуть близько 20%.

"Це ще хороший сценарій. Тому що ми не враховуємо те, яка буде тенденція, в першу чергу на світове продовольство. Ми не враховуємо обсяги імпортованої інфляції", – зауважив він.

Щодо пального, іншого шляху для компенсації неймовірного дефіциту пального, ніж імпорт, не існує, наголосив Яценюк, зазначивши, що першим питанням тут має бути логістика.

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