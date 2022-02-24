Артобстрел и военная техника за ним – как Россия наступает на границу Украины

Военная техника РФ атакует украинские границы. Как сообщает МВД Украины, украинская граница нарушена уже в четырех областях – Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской.
В частности, колонны техники вошли:
- В Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч" и по другим направлениям.
- Движение колонн отмечено через пункт пропуска "Бударки" в Харьковской области.
- В направлении пункта пропуска "Меловое" в Луганской области.
Среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения.
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Военное положение в Украине
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения:
- Больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.
- Метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.
- Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.