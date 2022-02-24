Артобстріл та військова техніка за ним – як Росія наступає на кордон України

Військова техніка РФ перейшла український кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях

Росія та Білорусь поки не збираються відходити від кордонів з Україною / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Військова техніка РФ атакує українські кордони. Як повідомляє МВС України, український кордон порушено вже у чотирьох областях – Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській.

Зокрема, колони техніки увійшли:

У Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску "Сеньківка" та "Грем'яч" та за іншими напрямками.

Рух колон спостерігається через пункт пропуску "Бударки" у Харківській області.

На напрямі пункту пропуску "Мілове" у Луганській області.

Серед прикордонників кілька військовослужбовців зазнали поранень.

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