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Остановка междугороднего сообщения – заявление Авакова

26 ноября, 12:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине активно обсуждают введение жесткого карантина

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине могут прекратить междугороднее сообщение в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

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У главы МВД спросили, рассматривается ли вариант остановки работы железной дороги, поскольку на новогодние праздники люди захотят поехать, например, к своим родным. Также ему напомнили, что весной при введении локдауна было прекращено железнодорожное сообщение.

"Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение", – сказал Аваков.

Как сообщали новости "Сегодня", Арсен Аваков предложил ввести локдаун на 4 недели. По его словам, в первую очередь сейчас нужно решить вопрос с компенсациями для бизнеса. А решение о жестком карантине правительство может рассмотреть уже в ближайшее время.

Напомним, в Украине ввели карантин выходного дня, а всю страну перевели в "оранжевую" зону. В правительстве говорят, что это необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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транспорт Арсен Аваков сообщение

Источник: Сегодня

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