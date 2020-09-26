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Авиакатастрофа под Чугуевом: одного курсанта в последний момент не допустили к полету

26 сентября, 02:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Двум курсантом удалось спастись, они выпрыгнули из падающего самолета

К выполнению полета под Харьковом, где произошла авиакатастрофа Ан-26, в последний момент не был допущен один из курсантов.

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Об этом сообщает командование воздушных сил ВСУ в Facebook.

"На борту самолета находилось не 28, а 27 человек. Курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было", – говорится в сообщении.

Согласно последней информации, найдены тела 22 погибших.

Двум курсантом удалось спастись, они выпрыгнули из падающего самолета. Сейчас они находятся в больнице. Их состояние оценивается как тяжелое.

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Спасатели ищут еще троих человек.

Также новости "Сегодня" писали, что президент Владимир Зеленский уже пообещал прибыть в Чугуев, чтобы на месте выяснить обстоятельства падения самолета.

В Сети появился список фамилий людей, которые якобы находились на борту военного Ан-26, который разбился под Харьковом.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Харьков крушение самолет
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