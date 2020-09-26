Авиакатастрофа под Чугуевом: одного курсанта в последний момент не допустили к полету

К выполнению полета под Харьковом, где произошла авиакатастрофа Ан-26, в последний момент не был допущен один из курсантов.
Об этом сообщает командование воздушных сил ВСУ в Facebook.
"На борту самолета находилось не 28, а 27 человек. Курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было", – говорится в сообщении.
Согласно последней информации, найдены тела 22 погибших.
Двум курсантом удалось спастись, они выпрыгнули из падающего самолета. Сейчас они находятся в больнице. Их состояние оценивается как тяжелое.
Спасатели ищут еще троих человек.
Также новости "Сегодня" писали, что президент Владимир Зеленский уже пообещал прибыть в Чугуев, чтобы на месте выяснить обстоятельства падения самолета.
В Сети появился список фамилий людей, которые якобы находились на борту военного Ан-26, который разбился под Харьковом.
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк