Авто стоят в пробках, люди толкают транспорт: какая ситуация в заснеженных городах Украины (фото и видео)

Украину сегодня, 8 февраля, снова начало засыпать снегом. В некоторых областях ситуацию усугубляет дождь и низкая температура: на улицах образовался гололед.

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"Сегодня" собрали фото и видео того, что творится сейчас в разных областях страны.

Львовская область

Спасатели пишут, что еще в 7:00 утра снежный покров достигал 30 см. В области объявили штормовое предупреждение.

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Так, на въезде во Львов на объездной дороге образовалась большая пробка.

Видео: Суспільне

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Утром во Львове работало 93 снегоуборочных авто. Ночью авто сильно заносило на дороге. Улицы уже начали посыпать песком и солью.

Видео: Типовий Львів

Также в Сеть попало видео, как пассажиры толкают маршрутку, которая вылетела с дороги.

Видео: Типовий Львів

Черкасская область

В области ограничили движение грузовиков на трех трассах в направлении Киева. Речь идет о дорогах Киев – Одесса, Киев – Знаменка и Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь. Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.

На дорогах Черкасс с начала суток работало 17 тракторов, 11 комбинированных машин и шесть солеразбрасывателей.

Черновицкая область

Снег в Черновицкой области с перерывами идет уже более двух суток, спецтехника на дорогах области работает непрерывно, пишут в Службе автомобильных дорог.

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Житомирская область

В областном центре снег убирают около 150 человек, задействовано 16 единиц техники. Работы начали еще ночью.

Местные власти просят жителей не ездить на своих авто и не оставлять машины возле дорог и деревьев.

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Одесская область

В Одесской области на улицах образовался гололед. Начались ДТП, образовались пробки, а аэропорт не может принимать самолеты.

Видео: Думская

Дорога полностью покрыта льдом, авто очень медленно едут, поскольку управлять транспортом сложно. Ветер валит деревья и ветки, они падают на дороги и перекрывают движение.

Напомним, морозы в Украине продлятся несколько дней, а с 9 февраля придет резкое потепление до +10.

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