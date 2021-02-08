Авто стоят в пробках, люди толкают транспорт: какая ситуация в заснеженных городах Украины (фото и видео)

Украину сегодня, 8 февраля, снова начало засыпать снегом. В некоторых областях ситуацию усугубляет дождь и низкая температура: на улицах образовался гололед.
"Сегодня" собрали фото и видео того, что творится сейчас в разных областях страны.
Львовская область
Спасатели пишут, что еще в 7:00 утра снежный покров достигал 30 см. В области объявили штормовое предупреждение.
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Так, на въезде во Львов на объездной дороге образовалась большая пробка.
Утром во Львове работало 93 снегоуборочных авто. Ночью авто сильно заносило на дороге. Улицы уже начали посыпать песком и солью.
Также в Сеть попало видео, как пассажиры толкают маршрутку, которая вылетела с дороги.
Черкасская область
В области ограничили движение грузовиков на трех трассах в направлении Киева. Речь идет о дорогах Киев – Одесса, Киев – Знаменка и Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь. Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.
На дорогах Черкасс с начала суток работало 17 тракторов, 11 комбинированных машин и шесть солеразбрасывателей.
Черновицкая область
Снег в Черновицкой области с перерывами идет уже более двух суток, спецтехника на дорогах области работает непрерывно, пишут в Службе автомобильных дорог.
Житомирская область
В областном центре снег убирают около 150 человек, задействовано 16 единиц техники. Работы начали еще ночью.
Местные власти просят жителей не ездить на своих авто и не оставлять машины возле дорог и деревьев.
Одесская область
В Одесской области на улицах образовался гололед. Начались ДТП, образовались пробки, а аэропорт не может принимать самолеты.
Дорога полностью покрыта льдом, авто очень медленно едут, поскольку управлять транспортом сложно. Ветер валит деревья и ветки, они падают на дороги и перекрывают движение.
Напомним, морозы в Украине продлятся несколько дней, а с 9 февраля придет резкое потепление до +10.
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