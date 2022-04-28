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Азовсталь Ахметова стала символом несгибаемости Мариуполя – Голтвенко

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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28 апреля, 12:11
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Защитники города продолжают сражаться с превосходящими силами противника
Российские войска продолжают штурмовать Мариуполь: жители в блокаде уже 60 дней
Российские войска продолжают штурмовать Мариуполь: жители в блокаде уже 60 дней / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мирные жители уже 60 дней находятся на Азовстали Ахметова в полной блокаде – с ними нет связи, и даже невозможно узнать, как много людей прячется на комбинате.

Об этом заявил директор по персоналу комбината Азовсталь группы Метинвест Иван Голтвенко в эфире телеканала "Украина 24".

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"Связи с людьми нет – город полностью изолирован. Мы видим то, что там происходит, только по видео, которое выкладывает Азов, и слышим о происходящем от людей, которым удаётся выехать из города. Ситуация очень тяжелая, многие ранены, ведь обстрелы бесконечно продолжаются, несмотря на все заявления российской власти", – подчеркнул он.

Из-за отсутствия связи невозможно узнать, как много мирных людей находятся в бомбоубежищах на комбинате, ведь защитные сооружения не связаны между собой, уточнил Голтвенко.

"Площадь комбината достаточно большая, и там не одно защитное сооружение, где могут находиться люди. Эти сооружения между собой не связаны, там нет тоннелей, о которых говорит российская пропаганда, поэтому очень тяжело оценить количество людей, которые там находятся – их может быть 200, а может быть и тысяча", – пояснил он.

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Но несмотря ни на что, Азовсталь не сдаётся, поэтому оккупанты не могут сказать, что они захватили Мариуполь, подчеркнул он.

"Азовсталь стала символом несгибаемости Мариуполя. Огромная благодарность украинским бойцам, полку Азов и морпехам, которые не бросили комбинат, не бросили мирных жителей, наших сотрудников и их семьи, которые уже более 60 дней находятся в бомбоубежищах комбината", – резюмировал Голтвенко.

Ранее Ринат Ахметов заявил, что гордится тем фактом, что Азовсталь стала оплотом сопротивления в Мариуполе.

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Также он подчеркнул, что Мариуполь всегда был и будет украинским городом.

"Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы", – сообщил бизнесмен.

Также мы рассказывали, что Ринат Ахметов пообещал помочь в восстановлении украинского Мариуполя после войны.

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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
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