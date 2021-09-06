Бабушка умершего в Черкассах мальчика: "Они его муштровали. Он боялся родителей"

Умерший вечером 5 сентября в Черкасской областной детской больнице семилетний Андрей, который был госпитализирован в состоянии комы и с тяжелыми травмами, дома постоянно подвергался насилию.
Об этом сообщила "Обозревателю" родная бабушка мальчика по линии матери.
"Они его штудировали, можно так сказать. Заставляли читать и писать, считать. Чуть что не так, сразу наказывали… "Ага, не сделал?" Знаете, как на зоне, но это мои предположения. Из комнаты только и доносились "ой" и "ай". Видела, как ребенка заставили приседать", – рассказала женщина журналистам, отметив, что в последние годы не жила с дочкой и зятем.
Бабушка замечала у мальчика синяки, но малейшие замечания воспринимались негативно. "Когда внука стали учить грамоте, с этого времени все и началось… Это не Настя, это ее муж. Как-то услышала шум из Андрюшиной комнаты, как будто кого-то бьют. Я туда, а они мне: "Не лезь".
В другой раз женщина заметила у внука шишку на голове. Родители мальчика ответили, что ребенок сам бился головой об стенку. "Он вообще никогда ничего не рассказывал…Он их боялся. Его (отчима) боялся", – говорит женщина.
- Напомним, что в реанимационное отделение Черкасской областной детской больницы 7-летнего Андрея доставили 24 августа в состоянии комы.
- Родителям его отчима – Виктории и Юрию Лясовым, с которым мальчик остался на несколько дней – предъявлены подозрения в оставлении ребенка в опасности. Им выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
- Матери Андрея обвинения не предъявлены, поскольку в момент получения сыном травм она находилась в Киеве.