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Бабушка умершего в Черкассах мальчика: "Они его муштровали. Он боялся родителей"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
6 сентября, 17:55
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Женщина рассказала журналистам, какому насилию родители подвергали 7-летнего Андрея
Матери 7-летнего Андрюши не предъявлены обвинения, к их дому жители Черкасс несут свечи и игрушки / Коллаж "Сегодня"
Матери 7-летнего Андрюши не предъявлены обвинения, к их дому жители Черкасс несут свечи и игрушки / Коллаж "Сегодня"

Умерший вечером 5 сентября в Черкасской областной детской больнице семилетний Андрей, который был госпитализирован в состоянии комы и с тяжелыми травмами, дома постоянно подвергался насилию.

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Об этом сообщила "Обозревателю" родная бабушка мальчика по линии матери.

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"Они его штудировали, можно так сказать. Заставляли читать и писать, считать. Чуть что не так, сразу наказывали… "Ага, не сделал?" Знаете, как на зоне, но это мои предположения. Из комнаты только и доносились "ой" и "ай". Видела, как ребенка заставили приседать", – рассказала женщина журналистам, отметив, что в последние годы не жила с дочкой и зятем.

Бабушка замечала у мальчика синяки, но малейшие замечания воспринимались негативно. "Когда внука стали учить грамоте, с этого времени все и началось… Это не Настя, это ее муж. Как-то услышала шум из Андрюшиной комнаты, как будто кого-то бьют. Я туда, а они мне: "Не лезь".

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В другой раз женщина заметила у внука шишку на голове. Родители мальчика ответили, что ребенок сам бился головой об стенку. "Он вообще никогда ничего не рассказывал…Он их боялся. Его (отчима) боялся", – говорит женщина.

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  • Напомним, что в реанимационное отделение Черкасской областной детской больницы 7-летнего Андрея доставили 24 августа в состоянии комы.
  • Родителям его отчима – Виктории и Юрию Лясовым, с которым мальчик остался на несколько дней – предъявлены подозрения в оставлении ребенка в опасности. Им выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
  • Матери Андрея обвинения не предъявлены, поскольку в момент получения сыном травм она находилась в Киеве.

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