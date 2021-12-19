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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Байден обратится к нации, а НАТО может расширить контингент в Румынии и Болгарии – главные новости за ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
19 декабря, 07:50
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Джо Байден выступит с речью, а американский генерал Тод Уолтерс призвал усилить присутствие НАТО в Болгарии и Румынии
​Джо Байден заявил, что штамм вскоре начнет распространяться в США значительно быстрее, а предложение о расширении присутствия НАТО сделано в связи с ростом численности войск РФ на границе с Украиной. Коллаж "Сегодня"
​Джо Байден заявил, что штамм вскоре начнет распространяться в США значительно быстрее, а предложение о расширении присутствия НАТО сделано в связи с ростом численности войск РФ на границе с Украиной. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Байден обратится к нации. Что скажет гражданам США?

21 декабря президент США Джо Байден выступит с речью. Он расскажет о новых шагах своей администрации, направленных на борьбу с пандемией в свете распространения штамма "Омикрон".

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​Джо Байден заявил, что штамм вскоре начнет распространяться в США значительно быстрее. Коллаж "Сегодня"
​Джо Байден заявил, что штамм вскоре начнет распространяться в США значительно быстрее. Коллаж "Сегодня"

В Турции автобус опрокинулся на трассе – четверо погибших, много пострадавших

В Турции в субботу, 18 декабря, в результате опрокидывания пассажирского автобуса на трассе Карс – Эрзурум погибли по меньшей мере четыре человека, а еще 18 пострадали.

Еще 18 раненых госпитализировали. Коллаж "Сегодня"
Еще 18 раненых госпитализировали. Коллаж "Сегодня"

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Геращенко заблокировали в Facebook, она нашла виновных

Социальная сеть Facebook (Meta) впервые заблокировала аккаунт сопредседателя партии "Европейская солидарность" Ирины Геращенко. По мнению политика, блокировка профиля в соцсети напрямую связана с ее оппозиционной позицией, которую Геращенко активно показывала на своей странице в Facebook.

По мнению Геращенко, блокировка профиля в соцсети напрямую связана с ее оппозиционной позицией. Коллаж "Сегодня"
По мнению Геращенко, блокировка профиля в соцсети напрямую связана с ее оппозиционной позицией. Коллаж "Сегодня"

Наперекор Кремлю. НАТО может расширить контингент в Румынии и Болгарии – Spiegel

Американский генерал Тод Уолтерс, занимающий пост Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, предложил расширить присутствие войск Альянса в Румынии и Болгарии.

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