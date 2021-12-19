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СЬОГОДНІ Новини України

Байден звернеться до нації, а НАТО може розширити контингент у Румунії та Болгарії – головні новини за ніч

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
19 грудня, 07:50
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Джо Байден виступить з промовою, а американський генерал Тод Волтерс закликав посилити присутність НАТО в Болгарії та Румунії
​Джо Байден заявив, що штам незабаром почне розповсюджуватися у США значно швидше, пропозицію про розширення присутності НАТО зроблено у зв'язку зі зростанням чисельності військ РФ на кордоні з Україною. Колаж "Сьогодні"
​Джо Байден заявив, що штам незабаром почне розповсюджуватися у США значно швидше, пропозицію про розширення присутності НАТО зроблено у зв'язку зі зростанням чисельності військ РФ на кордоні з Україною. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Байден звернеться до нації. Що скаже громадянам США?

21 грудня президент США Джо Байден виступить із промовою. Він розповість про нові кроки своєї адміністрації, спрямовані на боротьбу з пандемією у світлі поширення штаму "Омікрон".

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Джо Байден заявив, що штам незабаром почне розповсюджуватись у США значно швидше. Колаж "Сьогодні"
Джо Байден заявив, що штам незабаром почне розповсюджуватись у США значно швидше. Колаж "Сьогодні"

У Туреччині автобус перекинувся на трасі – четверо загиблих, багато постраждалих

У Туреччині у суботу, 18 грудня, внаслідок перекидання пасажирського автобуса на трасі Карс – Ерзурум загинули щонайменше чотири особи, а ще 18 постраждали.

Ще 18 ранених госпіталізовано. Коллаж "Сегодня"
Ще 18 ранених госпіталізовано. Коллаж "Сегодня"

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Геращенко заблокували у Facebook, вона знайшла винних

Соціальна мережа Facebook (Meta) вперше заблокувала обліковий запис співголови партії "Європейська солідарність" Ірини Геращенко. На думку політика, блокування профілю в соцмережі безпосередньо пов'язано з її опозиційною позицією, яку Геращенко активно показувала на своїй сторінці у Facebook.

На думку Геращенка, блокування профілю в соцмережі безпосередньо пов'язане з її опозиційною позицією. Колаж "Сьогодні"
На думку Геращенка, блокування профілю в соцмережі безпосередньо пов'язане з її опозиційною позицією. Колаж "Сьогодні"

Всупереч Кремлю. НАТО може розширити контингент у Румунії та Болгарії – Spiegel

Американський генерал Тод Волтерс, який обіймає посаду Верховного головнокомандувача Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, запропонував розширити присутність військ Альянсу в Румунії та Болгарії.

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