Байден звернеться до нації, а НАТО може розширити контингент у Румунії та Болгарії – головні новини за ніч

Джо Байден виступить з промовою, а американський генерал Тод Волтерс закликав посилити присутність НАТО в Болгарії та Румунії

​Джо Байден заявив, що штам незабаром почне розповсюджуватися у США значно швидше, пропозицію про розширення присутності НАТО зроблено у зв'язку зі зростанням чисельності військ РФ на кордоні з Україною. Колаж "Сьогодні"

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Байден звернеться до нації. Що скаже громадянам США?

21 грудня президент США Джо Байден виступить із промовою. Він розповість про нові кроки своєї адміністрації, спрямовані на боротьбу з пандемією у світлі поширення штаму "Омікрон".

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Джо Байден заявив, що штам незабаром почне розповсюджуватись у США значно швидше. Колаж "Сьогодні"

У Туреччині автобус перекинувся на трасі – четверо загиблих, багато постраждалих

У Туреччині у суботу, 18 грудня, внаслідок перекидання пасажирського автобуса на трасі Карс – Ерзурум загинули щонайменше чотири особи, а ще 18 постраждали.

Ще 18 ранених госпіталізовано. Коллаж "Сегодня"

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Геращенко заблокували у Facebook, вона знайшла винних

Соціальна мережа Facebook (Meta) вперше заблокувала обліковий запис співголови партії "Європейська солідарність" Ірини Геращенко. На думку політика, блокування профілю в соцмережі безпосередньо пов'язано з її опозиційною позицією, яку Геращенко активно показувала на своїй сторінці у Facebook.

На думку Геращенка, блокування профілю в соцмережі безпосередньо пов'язане з її опозиційною позицією. Колаж "Сьогодні"

Всупереч Кремлю. НАТО може розширити контингент у Румунії та Болгарії – Spiegel

Американський генерал Тод Волтерс, який обіймає посаду Верховного головнокомандувача Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, запропонував розширити присутність військ Альянсу в Румунії та Болгарії.