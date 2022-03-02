Беларусь будет противостоять приказам Лукашенко – объявлена антивоенная мобилизация

В Беларуси объявили антивоенную мобилизацию. Манифест Антивоенного движения опубликован в Сети.
Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в Telegram.
"Противостояние войне в Украине и борьба за демократию – это теперь две цели одного большого движения. Мобилизация уже идет полным ходом. Но если нужно, чтобы я, взяв на себя ответственность национального лидера, сказала это официально, то я говорю. Я объявляю антивоенную мобилизацию", – написала она.
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Как говорится в манифесте, белорусы будут бороться с пропагандой, готовят забастовку и хотят выводить из строя технику. Кроме того, формируют корпус из добровольцев, которые готовы защищать украинские города.
Как сообщила пресс-секретарь Светланы Тихановской в прямом эфире Украина 24, белорусы уже воюют на стороне Украины.
"Потому что белорусы не хотят войны против Украины, они против агрессии, и белорусы полтора года противостояли двум диктаторам – Путину и Лукашенко. Полтора года назад, когда огромные массы людей вышли против Лукашенко, если бы Путин не помог ему, то давно в Беларуси уже развивалась бы демократия", – сказала Анна Красулина.
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