Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Білорусь чинитиме спротив наказам Лукашенка – оголосили антивоєнну мобілізацію

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 березня, 09:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Білоруси боротимуться з пропагандою, готують страйк і хочуть виводити з ладу техніку
Білоруси не хочуть війни проти України
Білоруси не хочуть війни проти України / Фото: Колаж: Сьогодні

У Білорусі оголосили антивоєнну мобілізацію. Маніфест Антивоєнного руху опубліковано в Мережі.

Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в Telegram.

Реклама

"Протистояння війні в Україні та боротьба за демократію – це тепер дві цілі одного великого руху. Мобілізація вже триває повним ходом. Але якщо потрібно, щоб я, взявши на себе відповідальність національного лідера, сказала це офіційно, то я говорю. Я оголошую антивоєнну мобілізацію", – написала вона.

Як йдеться в маніфесті, білоруси боротимуться з пропагандою, готують страйк та хочуть виводити з ладу техніку. Крім того, формують корпус із добровольців, які готові захищати українські міста.

Як повідомила прессекретар Світлани Тихановської у прямому ефірі Україна 24, білоруси вже воюють на боці України.

Реклама

"Бо білоруси не хочуть війни проти України, вони проти агресії, і білоруси півтора року протистояли двом диктаторам – Путіну та Лукашенку. Півтора року тому, коли величезні маси людей вийшли проти Лукашенка, якби Путін не допоміг йому, то давно в Білорусі вже розвивалася б демократія", – сказала Анна Красуліна.

Ситуація в Україні 2 березня

  • Російські окупанти продовжують убивати мирних жителів України, серед них і дітей. Ворог завдає авіаударів по містах України і висаджує свої десанти. Сусідня Білорусь привела свої війська до бойової готовності.
  • У Харкові висадився російський десант. Окупанти напали на Військово-медичний клінічний центр Північного регіону.
  • Механізований батальйон однієї з бригад ЗСУ в бою під Харковом захопив одразу шість нових російських танківТ-80БВМ зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.
  • Під Києвом окупанти вбили молоду лікарку- жінка намагалася врятувати життя дитині. Ворог обстріляв її автомобіль, коли вона везла поранену дитину в лікарню.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна На Сумщині окупанти відмовляються воювати з ЗСУ – здаються або втікають до кордону Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
"Привид Києва". Київський військовий пілот-ас уже став символом та легендою українсько-російської війни. За перші 6 днів він збив 20 літаків ворога...
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти