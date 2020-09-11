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"Беларусь: оппозиция без лидеров" и "Украина: дети без школ": прямо сейчас в "Свободе слова Савика Шустера"

11 сентября, 20:40

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В гостях студии сегодня Леонид Кравчук, Максим Степанов, Дмитрий Гордон и белорусские оппозиционеры

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Сегодня, 11 сентября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" говорят о том, как белорусские оппозиционеры пересекали границу с Украиной и что на самом деле произошло с Марией Колесниковой после ее последнего выступления, которое состоялось в эфире нашей программы в прошлую пятницу.

Также в студии программы выясняют, почему в некоторых украинских городах открыли школы, несмотря на запрет правительства, и что будут изучать школьники, когда наша система образования перейдет в онлайн. В выпуске зрителей ждет эксклюзивное включение родителей школьников из города Черновцы, которое находится в красной зоне.

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Гостями студии станут:

Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

Сергей Горбачев, образовательный омбудсмен Украины;

Давид Сакварелидзе, заместитель генерального прокурора Украины (2015 – 2016);

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Юрий Аристов, народный депутат, "Слуги народа";

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";

Иванна Коберник, соучредитель ОО "Родительский контроль" и "Смарт образование";

Елена Бондаренко, соучредитель ОО "Родители SOS";

Антон Родненков и Иван Кравцов, члены Координационного совета оппозиции Беларуси и свидетели попытки силового выдворения Марии Колесниковой из Беларуси;

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Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой.

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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