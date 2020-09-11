"Беларусь: оппозиция без лидеров" и "Украина: дети без школ": прямо сейчас в "Свободе слова Савика Шустера"

Сегодня, 11 сентября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" говорят о том, как белорусские оппозиционеры пересекали границу с Украиной и что на самом деле произошло с Марией Колесниковой после ее последнего выступления, которое состоялось в эфире нашей программы в прошлую пятницу.
Также в студии программы выясняют, почему в некоторых украинских городах открыли школы, несмотря на запрет правительства, и что будут изучать школьники, когда наша система образования перейдет в онлайн. В выпуске зрителей ждет эксклюзивное включение родителей школьников из города Черновцы, которое находится в красной зоне.
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Гостями студии станут:
Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;
Сергей Горбачев, образовательный омбудсмен Украины;
Давид Сакварелидзе, заместитель генерального прокурора Украины (2015 – 2016);
Юрий Аристов, народный депутат, "Слуги народа";
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";
Иванна Коберник, соучредитель ОО "Родительский контроль" и "Смарт образование";
Елена Бондаренко, соучредитель ОО "Родители SOS";
Антон Родненков и Иван Кравцов, члены Координационного совета оппозиции Беларуси и свидетели попытки силового выдворения Марии Колесниковой из Беларуси;
Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой.
Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
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