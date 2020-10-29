Беларусь закрыла границу с Украиной, Литвой и Польшей: фото и видео с КПВВ

Беларусь отказывается пропускать украинцев. Также закрыта граница на въезд с территории Литвы и Польши. На пунктах пропуска образовались очереди, людям объясняют это "решением сверху".

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Как сообщает TUT.BY, мужчина пытался въехать в Беларуси с территории Украины через пункт пропуска "Новая Гута", но погранпереход закрыт. Там сейчас больше 10 машин, рейсовый автобус, фуры, хотя с белорусской территории транспорт пропускают без проблем.

"К нам вышел представитель перехода майор Хомутов и сказал, что переход закрыт в связи с карантинными мероприятиями, а какими и что делать, не комментируется. Предлагали вернуться обратно в Украину или ожидать каких-то комментариев в автомобилях. Госпогранкомитет никаких комментариев по горячей линии не дает", – рассказал он.

Telegram-канал Беларусь головного мозга пишет, что граница с Литвой на въезд в Беларусь тоже закрыта, что подтвердили и в Госпогранкомитете.

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"Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать", – заявили в ведомстве.

Перестали впускать в Беларусь на въезд и с территории Польши. На границе с Беларусью в пункте пропуска Брузги мужчина говорит, что никого не пускают, и это "указание сверху".

Видео: tut.by

Как сообщали новости "Сегодня", с 1 сентября украинцев начали пускать в Беларусь по новым правилам. Теперь нашим гражданам для этого необходим загранпаспорт.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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