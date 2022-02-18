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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Бербок объяснила, почему Германия не дает оружие Украине

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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18 февраля, 17:47
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Кличко в Мюнхене задал главе МИД ФРГ неудобный вопрос
Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок / Фото: Коллаж: Сегодня

Германия отказывается поставлять Украине оружие потому, что это поставит под угрозу переговоры в" нормандском формате". Об этом заявила федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отвечая на вопрос мэра Киева Виталия Кличко о причинах отказа предоставить вооружение, пишет УНИАН.

По словам Бербок, это решение далось Германии очень непросто, но на это есть веские причины.

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"Но если мы ставим под угрозу путем принятия таких шагов, что "норманнский формат" больше не будет работать, то, по моему мнению, это будет очень большая угроза безопасности для каждого гражданина в Украине, особенно в связи с обострением ситуацией на линии соприкосновения. Для каждого гражданина там решающее значение имеет то, что мы возвращаемся за стол переговоров для обсуждения Минска", – сказала она.

Также она отметила, что Германия изучает каждый запрос Украины и старается сделать все, что в ее силах.

Бербок напомнила, что когда поступил запрос на каски – было отправлено всего 5 тысяч потому, что не было списков, и сейчас есть новый запрос, который тщательно изучается.

По ее словам, сейчас надо обеспечить, чтобы дестабилизация ситуации не происходила изнутри Украины.

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Ранее мы писали о том, что федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна была встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским вместе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. У последнего изменились планы из-за визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину.

Помощь от Германии

  • 6 февраля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что никаких поставок вооружения в Украину из Германии не будет. Она объяснила это тем, что помощь Украине может "спровоцировать обострение".
  • Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц также заявил, что в Германии не планируют поставлять оружие Украине, но попробуют дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения России в Украину.
  • Перед этим посольство Украины в Германии обратилось к немецкому правительству с просьбой предоставить оборонное вооружение.
  • В парламенте Германии 17 февраля отклонили инициативу главной оппозиционной силы ХДС/ХСС о немедленном предоставлении Киеву оборонного вооружения.

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