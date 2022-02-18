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Бербок пояснила, чому Німеччина не дає зброю Україні

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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18 лютого, 17:47
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Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок / Фото: Колаж: Сьогодні

Німеччина відмовляється постачати Україні зброю тому, що це поставить під загрозу переговори у нормандському форматі. Про це заявила федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, відповідаючи на запитання мера Києва Віталія Кличка про причини відмови надати озброєння, пише УНІАН.

За словами Бербок, це рішення далося Німеччині дуже непросто, але є вагомі причини.

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"Але якщо ми ставимо під загрозу шляхом ухвалення таких кроків, що "норманський формат" більше не працюватиме, то, на мою думку, це буде велика загроза безпеці для кожного громадянина в Україні, особливо у зв'язку із загостренням ситуацією на лінії зіткнення. Для кожного громадянина там вирішальне значення має те, що ми повертаємось за стіл переговорів для обговорення Мінська", – сказала вона.

Також вона зазначила, що Німеччина вивчає кожен запит України та намагається зробити все, що в її силах.

Бербок нагадала, що коли надійшов запит на каски – було відправлено всього 5 тисяч тому, що не було списків, і зараз є новий запит, який ретельно вивчають.

За її словами, зараз треба забезпечити, щоб дестабілізація ситуації не відбувалася з середини України.

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Раніше ми писали, що федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок мала зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським разом із французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном. В останнього змінилися плани через візит президента Франції Еммануеля Макрона до України.

Допомога від Німеччини

  • 6 лютого міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт заявила, що жодних постачання озброєння в Україну із Німеччини не буде. Вона пояснила це тим, що допомога Україні може "спровокувати загострення".
  • Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц також заявив, що у Німеччині не планують постачати зброю Україні , але спробують дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Росії в Україну.
  • Перед цим посольство України у Німеччині звернулося до німецького уряду із проханням надати оборонне озброєння.
  • У парламенті Німеччини 17 лютого відхилили ініціативу головної опозиційної сили ХДС/ХСС щодо негайного надання Києву оборонного озброєння.

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